Drama u Dubrovniku: Hrvatska nakon peteraca izborila polufinale Svjetskog prvenstva

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija izborila je polufinale prvog Svjetskog prvenstva u vaterpolu 4x4, koje se održava u Dubrovniku. Hrvatska je u uzbudljivom četvrtfinalu svladala SAD nakon raspucavanja peteraca.

Nakon četiri četvrtine reprezentacije su bile izjednačene s po dvije osvojene dionice, a Hrvatska je u raspucavanju slavila 3:1.

Nevjerojatna završnica druge četvrtine

Hrvatska je odlično otvorila susret i prvu četvrtinu dobila 4:2. Prava drama uslijedila je u završnici druge. Hrvatska je vodila 1:0 samo šest i pol sekundi prije kraja, ali Amerikanci su u tom kratkom vremenu uspjeli postići čak dva pogotka i osvojiti četvrtinu 2:1.

Kod drugog pogotka hrvatski vratar Antonio Vukojević pokušao je odmah zapucati prema praznom američkom golu. Lopta mu je iskliznula iz ruke i odbila se od grede, a Amerikanac ju je potom pospremio u mrežu.

Treću četvrtinu Hrvatska je dobila 4:2 i tako stigla na korak od polufinala.

Amerikanci se vratili u posljednjih 15 sekundi

Ni posljednja četvrtina nije prošla bez drame. Ivan Vukojević pogodio je 28 sekundi prije kraja za hrvatsko vodstvo 5:4, no Amerikanci su u posljednjih 15 sekundi postigli dva gola. Pobijedili su u četvrtini 6:5 i odluka o polufinalistu pala je na petercima.

Hrvatska je u raspucavanju bila mirnija. Precizni su bili Roko Pelicarić, Nardo Dragaš i Ivan Vukojević, dok je Antonio Vukojević obranio pokušaj Stefana Vavića. Ivan Vukojević potom je pogodio za konačnih 3:1 i veliko hrvatsko slavlje.

Prije raspucavanja Vukojević je postigao šest pogodaka, Pelicarić pet, Dragaš dva, a Filip Kržić jedan. Reprezentaciju vodi Paulo Obradović.

Večeras borba za finale

Hrvatska će već danas od 20.30 sati igrati polufinale protiv Neutralne momčadi B. Utakmicu prenosi Sportska televizija.

Svjetsko prvenstvo u Dubrovniku prvo je globalno natjecanje u novoj inačici vaterpola 4x4. U vodi su vratar i trojica igrača svake momčadi, igra se na manjem terenu, četvrtine traju pet minuta, a vrijeme napada ograničeno je na 20 sekundi.

Svaka četvrtina računa se kao zaseban set. Ako obje momčadi osvoje po dvije četvrtine, pobjednika odlučuju peterci. Posebnost novog formata je i pravilo prema kojem pogodak postignut s vlastite polovice vrijedi dva gola.

Premijerno Svjetsko prvenstvo održava se od 31. kolovoza do 6. rujna u dubrovačkom Portu, uz nastup reprezentacija s pet kontinenata.

Hrvatska ženska reprezentacija također je stigla do četvrtfinala, ali je nakon peteraca izgubila od Australije 2:3. Hrvatice će natjecanje nastaviti u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta.