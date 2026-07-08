Drama u Dolini Neretve: Došli na kućnu adresu i prijetnjama pokušali naplatiti izmišljeni dug

Nakon što je 32-godišnji hrvatski državljanin policijskim službenicima Postaje granične policije Gruda jučer, tijekom jutarnjih sati, prijavio pokušaj protupravne naplate, pokrenuto je kriminalističko istraživanje koje je rezultiralo vrlo brzim uhićenjem dvojice osumnjičenih.

Radi se o državljanima Bosne i Hercegovine dobi od 31 i 24 godine koji su to jutro, na kućnu adresu oštećenog, prijetećim tonom, došli tražiti navodni dug, obrazlažući da se radi o dugu najmodavcu za stanarinu za vrijeme boravka oštećenog u Njemačkoj, iako su svi troškovi najma uredno plaćeni.

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Oštećeni je u svojoj prijavi također naveo kako ovo nije prvi put da se traži plaćanje nepostojećeg duga, a radi se o iznosu od 5.000 eura.

Temeljem raspisane potrage dvojicu osumnjičenih su uhitili policijski službenici Policijske postaje Metković na području Doline Neretve gdje su zatečeni prilikom namjere povratka u Bosnu i Hercegovinu.

Nakon uhićenja su dovedeni u prostorije Postaje granične policije Gruda na kriminalističko istraživanje po završetku kojeg su, uz kaznenu prijavu, predani u pritvorsku jedinicu Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.