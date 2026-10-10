Drama u Dalmatinskoj zagori: 75-godišnjak drvenim predmetom izudarao 72-godišnjaka, završio u pritvoru

​Policijski službenici Policijske postaje Drniš proveli su kriminalističko istraživanje nad 75-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede u pokušaju na štetu 72-godišnjaka.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je u četvrtak 8. listopada u mjestu Otavice, zbog narušenih međuljudskih odnosa, došlo do verbalnog sukoba između 75-godišnjaka i 72-godišnjaka, a potom i do fizičkog sukoba na način da je osumnjičeni 75-godišnjak drvenim predmetom oštećenom zadao više udaraca po tijelu i pritom mu nanio lakše tjelesne ozljede, te je zadržan na bolničkom liječenju.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 75-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, dok je kaznena prijava dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira protiv 72-godišnjaka bit će podnesen optužni prijedlog.