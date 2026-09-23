Drama u Dalmaciji: Žena tijekom parkiranja quadom sletjela niz kamene stijene

Iz Policijske uprave šibensko-kninske izvijestili su o prometnoj nesreći koja se jučer oko 13 sati dogodila u kampu Kosirina u Murteru, a u kojoj je teško ozlijeđena 62-godišnja državljanka Njemačke.

Prema policijskom izvješću, 62-godišnjakinja je upravljala četverociklom na kojem se nalazio i 61-godišnji državljanin Austrije. Dolaskom do ulazne rampe autokampa zaustavila se, nakon čega je krenula unatrag s namjerom parkiranja.

Pritom se prethodno nije uvjerila da tu radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili imovinu. Izgubila je kontrolu nad vozilom te je četverociklom sletjela niz kamene stijene, nakon čega se vozilo prevrnulo.

Ozlijeđena 62-godišnjakinja prevezena je u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede te je zadržana na daljnjem liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće i počinjenog prometnog prekršaja 62-godišnjakinji je naplaćena novčana kazna, izvijestila je PU šibensko-kninska.