U Šibeniku se u petak usred bijela dana dogodilo razbojništvo u kojem je ozlijeđen 76-godišnji muškarac. Nepoznati počinitelji ušli su u njegov stan, koji nije bio zaključan, te ga fizički napali.

Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, incident se dogodio 20. studenoga oko 12.30 sati. Počinitelji su ušli u otključani stan i uz uporabu tjelesne snage počinili razbojništvo nad starijim muškarcem.

U napadu je 76-godišnjak zadobio lakše tjelesne ozljede, a prema policijskim informacijama, počinitelji iz stana nisu ništa otuđili.

Policija trenutačno provodi kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja i pronašla odgovorne osobe.

Zasad nije poznato koliko je osoba sudjelovalo u napadu niti što je bio njihov motiv.