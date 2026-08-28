DRAMA U DALMACIJI Flixbus se zapalio tijekom vožnje, unutra bili putnici

Prava drama odvijala se jutros na Jadranskoj magistrali kod Slanoga, gdje se tijekom vožnje zapalio autobus Flixbusa. Na mjesto događaja odmah su upućeni vatrogasci i policija.

Kako javlja Dubrovački dnevnik, autobus se zapalio jutros oko 9:30 sati. Prema informacijama Operativno-komunikacijskog centra policije, došlo je do samozapaljenja u predjelu motora dok se autobus nalazio u vožnji.

Srećom, u incidentu nitko od putnika nije ozlijeđen.

Zbog intervencije žurnih službi promet na tom dijelu magistrale jutros se odvijao uz posebnu regulaciju, odnosno pomoću semafora.

Okolnosti događaja bit će poznatije nakon što nadležne službe obave sve potrebne radnje.