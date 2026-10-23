DRAMA U CRNOM MORU Hrvat preživio napad dronovima na tanker, za drugim se još traga: "Odjeknule su tri eksplozije"

U velikoj akciji traganja i spašavanja nakon što je tanker Wine Trader pogođen u napadu bespilotnim letjelicama u blizini rumunjskih teritorijalnih voda u Crnom moru spašeno je pet osoba.

Jedan od dvojice Hrvata bio je među njima, piše Dnevnik.

"Prošao je s lakšim opeklinama, ogrebotinama tako da je vrlo brzo pušten iz bolnice i u ovom trenutku se nalazi u hotelu i svaki dan smo u kontaktu s njim. Dakle, bila je prva eksplozija, dio posade je počeo gasiti požar, a onda je uslijedila druga i navodno treća", kazala je veleposlanica Hrvatske u Rumunjskoj Marija Kapitanović.

Potraga je bila u tijeku u prvim satima, prvim danima, vremenski uvjeti su bili jako loši, dodala je.

"Visoki valovi i niske temperature nakon čega je potraga suspendirana, ali ne znači da neće ponovo nastaviti."

Dojavu o požaru s tankera koji plovi pod zastavom San Marina primile su tamošnje pomorske vlasti.

"Radilo se o brodu koji je prijavio požar u pramčanom dijelu. Na brodu se nalazilo 12 članova posade. Na područje je upućeno nekoliko plovila, uglavnom obalne straže i ARSVOM-a, kao i helikopter Aligav. Pet preživjelih izravno je evakuirano s broda i prevezeno u Constanțu zrakoplovom pomorskog zrakoplovstva Aeronav", kazala je glasnogovornica pomorske uprave Irina Puscașu.

Još sedam članova posade vodi se kao nestalo, a među njima je drugi Hrvat. U kontaktu s rumunjskim kolegama je i Sindikat pomoraca Hrvatske.

"Posljednje informacije koje imamo jest da se brod nalazi na sidru, prilično dosta udaljenom od obale. Obustavljena je potraga i spašavanje na moru, no na brodu još nije prestala zato što se još do nekih dijelova i prostora ne može doći. Od naši izvori s terena, sindikalisti - govore da bi upravo to područje moglo biti gdje su bili nesretni pomorci", poručio je Romano Perić iz Sindikata pomoraca Hrvatske.

Potraga bi mogla biti nastavljena čim to uvjeti na terenu dopuste.

"Mi se nadamo najboljem, ali uvjeti su zaista bili loši. Službene informacije još o tijeku događaja nismo dobili. Jutros je ponovno bio novi napad ispred obale Constanțe, isto nekih 13 nautičkih milja od velike luke. U tom napadu na brod je jedna osoba poginula, tijelo je pronađeno, troje je nestalo, sve skupa je bilo 13 članova posade. To je već treći napad u zadnja dva tjedna", kazala je veleposlanica Kapitanović.

Nema informacije da je na njemu bilo hrvatskih državljana. Zbog opasnosti, Sindikat je preko Međunarodnog tijela zatražio da se taj dio također proglasi ratnom zonom.

"Sindikat pomoraca Hrvatske pokrenuo je inicijativu prema ITF-u da se to područje proglasi zonom ratnih operacija. To znači da pomorac može odlučiti da ne ide na takvu mjesto, a ako ipak odluči da ide onda zna se koje on povlastice i beneficije može ostvariti u takvom lučaju. Mi smo u kontaktu sa dijelom obitelji i kad završi istraga možemo pomoći u svemu onome što bude potrebno", rekao je Perić.

Veleposlanstvo u Bukureštu nastavlja intenzivan kontakt s rumunjskim institucijama. Po protokolu, preživjeli Hrvat će po okončanju procedure biti vraćen preko ovlaštene kompanije.