Drama u Crnom moru: Dronovi pogodili dva trgovačka broda, jedan završio na dnu

Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u bugarskom dijelu Crnog mora, a jedan od njih nakon napada je potonuo. U tijeku je velika operacija spašavanja i potraga za članovima posade. Prema informacijama bugarskog medija BGNES, riječ je o brodovima Alfa Watan, koji plovi pod zastavom Toga, te Able, koji plovi pod zastavom Palaua.

Jedan brod potonuo, drugi zahvatio požar

Brod Alfa Watan pretrpio je teška oštećenja i potonuo istočno od bugarske obale. Za sada nema službenih informacija o sudbini njegove posade niti je potvrđeno ima li preživjelih. Drugi brod, Able, nakon udara je zahvatio požar zbog kojeg je svih 18 članova posade moralo napustiti plovilo.

U akciji spašavanja ključnu je ulogu imao bugarski trajekt Dioscuria, koji je preusmjeren prema mjestu incidenta. Njegova posada uspjela je preuzeti svih 18 mornara s broda Able. Dio spašenih članova posade zadobio je ozljede te im je pružena prva pomoć, dok se organizira njihovo prebacivanje prema bolnicama na kopnu.

Nije poznato tko stoji iza napada

Napad se dogodio istočno od rta Sveti Atanas i bugarskog grada Byale, a prema prvim informacijama riječ je o koordiniranom napadu dronovima na komercijalna plovila. Još nije utvrđeno tko je odgovoran za napad niti odakle su dronovi lansirani. Prema BGNES-u, riječ je o prvom zabilježenom napadu ove vrste na brodove unutar bugarske isključive gospodarske zone.