Drama u centru Splita: Jutros pronađeno ozlijeđeno dijete, policija istražuje okolnosti

U središtu Splita jutros je pronađeno ozlijeđeno dijete, potvrdila je splitska policija.

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, dojava o pronalasku ozlijeđenog djeteta zaprimljena je oko 7.10 sati.

Na mjesto događaja izašli su djelatnici hitne medicinske pomoći, koji su dijete odvezli na pružanje liječničke pomoći.

Policija utvrđuje okolnosti događaja

Iz policije navode da će na mjestu događaja biti obavljen očevid te provedeno kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

„Prema do sada prikupljenim informacijama, ozljede su posljedica pada”, priopćili su iz policije.

Zasad nisu poznati detalji o težini ozljeda ni okolnostima u kojima je došlo do pada.

Više informacija očekuje se nakon policijskog očevida i kriminalističkog istraživanja.