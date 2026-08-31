Drama u BiH zbog veličanja Ratka Mladića: Klub raskinuo suradnju s mladim vratarom

Akademija Nogometnog kluba Sarajevo prekinula je suradnju s mladim vratarom Veljkom Vučetićem, nakon što su se na društvenim mrežama pojavile objave njegovog oca u kojima hvali osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, javlja N1 BIH.

Akademija Bordeaux kluba potvrdila je da Vučetić od danas više nije član, a odluka je donesena nakon što je slučaj izazvao brojne reakcije javnosti.

Sporna publikacija izazvala je reakcije

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke zaslona objave oca mladog vratara, na kojoj se nalazi fotografija s porukom "Hvala svim generalima!" , kao i hashtag s imenom Ratko Mladić.

Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove osudio je Mladića na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Objava je brzo izazvala osudu nekih navijača Sarajeva, kao i reakcije na društvenim mrežama.

Sarajevo prekinulo suradnju

Nedugo nakon što je sadržaj postao javan, iz Akademije FK Sarajevo stigla je potvrda da je suradnja s Vučetićem završila.

Time je završila epizoda mladog vratara u bordo klubu.

Slučaj je privukao dodatnu pozornost zbog činjenice da sporni sadržaj, prema dostupnim informacijama, nije objavio sam mladi nogometaš, već njegov otac , dok je odluku o prekidu suradnje donijela Akademija FK Sarajevo.