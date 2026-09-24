Drama u BiH: Policajac osumnjičen za veze s moćnom kriminalnom mrežom pucao si u glavu

Teška drama dogodila se u srijedu navečer u Policijskoj postaji Ilijaš u Bosni i Hercegovini, gdje se policijski službenik MUP-a Kantona Sarajevo teško ranio hicem iz vatrenog oružja tijekom policijske akcije povezane s međunarodnom istragom organiziranog kriminala.

Kako je prvi objavio portal Istraga.ba, riječ je o policijskom službeniku inicijala M. B., koji je bio obuhvaćen akcijom koju domaće policijske agencije provode u suradnji s Europolom. Prema informacijama tog portala, liječnici se bore za njegov život.

Pretresali mu ured, potom se začuo pucanj

Prema zasad dostupnim informacijama, pripadnici policije tijekom dana ušli su u ured M. B. u Policijskoj postaji Ilijaš i obavili pretres.

Istraga.ba navodi da je policajac nakon toga zatražio odlazak u toalet. Nedugo potom začuo se pucanj, a kolege su ga pronašle teško ranjenog. Istodobno su, prema istom izvoru, provođeni pretresi i na području Doboja i Bratunca. U akciju su uključeni pripadnici SIPA-e i MUP-a Kantona Sarajevo.

Akcija se, prema informacijama Istrage, provodi po nalogu Suda Bosne i Hercegovine i Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, a dio je međunarodne istrage usmjerene na krijumčarenje oružja i osobe povezane s kriminalnom mrežom Foxtrot.

Istražitelji ga sumnjiče za povezanost s Foxtrotom

Istraga.ba tvrdi da je policijski službenik bio osumnjičen za suradnju s kriminalnom organizacijom povezanom s Rawom Majidom, jednim od najpoznatijih aktera švedskog kriminalnog podzemlja.

Majid je poznat kao vođa kriminalne mreže Foxtrot, koja se godinama povezuje s trgovinom drogom i oružjem te nizom teških nasilnih kaznenih djela u Švedskoj. Švedski javni servis SVT navodi da je mreža i dalje aktivna, premda su posljednjih godina uhićene ili procesuirane neke od njezinih istaknutih osoba.

Foxtrot je posljednjih godina bio u središtu jednog od najozbiljnijih sukoba kriminalnih skupina u Švedskoj, koji je uključivao pucnjave, eksplozije i naručena ubojstva. SVT je također izvještavao o Majidovu boravku u Iranu te o navodima da su ljudi povezani s njegovom mrežom korišteni za nasilne akcije protiv određenih ciljeva u Europi.

Zasad nema službenog priopćenja o incidentu

Informacije o samom događaju u Ilijašu u trenutku pisanja dolaze prvenstveno od portala Istraga.ba, a prenijeli su ih i drugi bosanskohercegovački mediji. Na službenim stranicama MUP-a Kantona Sarajevo u trenutku provjere nije bilo objavljeno posebno priopćenje o ovom slučaju.

Više pojedinosti trebalo bi biti poznato nakon službenog očitovanja policijskih i pravosudnih institucija.