DRAMA U BEOGRADU: Građani upali u redakciju Vučiću bliskog Informera, urednik zvao policiju! Među njima i majka poginulog mladića

Dramatične scene odvijale su se u ponedjeljak navečer u Beogradu, gdje je skupina građana ušla u prostorije televizije Informer, medija poznatog po snažnoj podršci dosadašnjem srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Među okupljenima bila je i Dijana Hrka, majka mladića koji je poginuo u tragediji na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Nekoliko desetaka građana najprije se okupilo ispred zgrade televizije, uzvikujući poruke upućene glavnom i odgovornom uredniku Draganu J. Vučićeviću. Ubrzo je dio okupljenih ušao u prostorije redakcije, gdje je došlo do žestokih verbalnih rasprava.

Okupljanje je uslijedilo dan nakon parlamentarnih izbora u Srbiji na kojima je studentska lista odnijela pobjedu, označivši veliki politički preokret u zemlji.

Informer trenutno. Konjska glava kaže da sve razume. https://t.co/fEb7u9lLKt — Nepravoverni (@nepravoverni) October 26, 2026

Majka poginulog mladića suočila se s urednikom

Posebnu pozornost izazvao je dolazak Dijane Hrke, majke Stefana Hrke, jednog od poginulih u urušavanju nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenoga 2024. godine.

Hrka se izravno suočila s urednikom Informera, kojemu je zamjerila način na koji je njegova televizija izvještavala o njezinu poginulom sinu. Između njih je izbila verbalna rasprava, a u sukob su se uključili i drugi okupljeni građani. Vučićević je pritom branio postupke svoje redakcije, tvrdeći da je samo obavljao novinarski posao te da nije učinio ništa pogrešno.

Građani su pred TV Informer i lupaju na vrata

DJV u vidnom strahu, moli za sigurnost, nema više vikanja odjednom, moli policiju da reaguje, preklinje i govori da mu se u policiji niko ne javlja https://t.co/dKm2fB6Za3 — fiumi di parole (@AndjelkaM) October 26, 2026

Urednik Informera pozivao policiju, tvrdio da su oštećena vrata

Dok su se građani okupljali ispred zgrade, Dragan J. Vučićević u televizijskom je programu uživo upozoravao na situaciju i pozivao policiju da intervenira.

Tvrdio je da okupljeni udaraju po prozorima i vratima te da je oštećen dio ulaza u televiziju. Te tvrdnje u tom trenutku nisu bile neovisno potvrđene. Vučićević je tijekom programa kontaktirao i Iliju Srdanovića, nositelja studentske liste, tražeći da reagira na događaje ispred redakcije.

Unatoč njegovim pozivima, dio građana ušao je u zgradu i zatražio razgovor s uredništvom. Na mjesto događaja stigli su i policijski službenici, koji su razgovarali s prisutnima, nakon čega se situacija smirila. Zasad nema službenih informacija o eventualnim kaznenim prijavama ili utvrđenoj materijalnoj šteti.

“Nikad nisam rekao da ste ustaše”

Hm …. 👀 https://t.co/H5VmhnIGG5 — Shonetin (@kaonikotinn) October 26, 2026

Snimke se proširile društvenim mrežama

Okupljanje su zabilježili i predstavnici građanskih zborova iz Batajnice, Voždovca i naselja Braće Jerković, a snimke su objavljene na društvenim mrežama.

Na njima se vide građani okupljeni ispred televizije, dok su pojedini dijelovi događaja zabilježeni i tijekom programa Informera. Incident se dogodio u posebno osjetljivom političkom trenutku za Srbiju, neposredno nakon izbornog poraza Vučićeve političke opcije.

Informer je godinama bio jedan od najistaknutijih medijskih saveznika Vučićeve vlasti, a njegovo izvještavanje o studentskim prosvjedima i protivnicima vlasti bilo je predmet brojnih kritika.