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DRAMA U BEOGRADU: Građani upali u redakciju Vučiću bliskog Informera, urednik zvao policiju! Među njima i majka poginulog mladića

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Dramatične scene odvijale su se u ponedjeljak navečer u Beogradu, gdje je skupina građana ušla u prostorije televizije Informer, medija poznatog po snažnoj podršci dosadašnjem srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću. Među okupljenima bila je i Dijana Hrka, majka mladića koji je poginuo u tragediji na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu. Nekoliko desetaka građana najprije se okupilo ispred zgrade televizije, uzvikujući poruke upućene glavnom i odgovornom uredniku Draganu J. Vučićeviću. Ubrzo je dio okupljenih ušao u prostorije redakcije, gdje je došlo do žestokih verbalnih rasprava.

Okupljanje je uslijedilo dan nakon parlamentarnih izbora u Srbiji na kojima je studentska lista odnijela pobjedu, označivši veliki politički preokret u zemlji.

Majka poginulog mladića suočila se s urednikom

Posebnu pozornost izazvao je dolazak Dijane Hrke, majke Stefana Hrke, jednog od poginulih u urušavanju nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu 1. studenoga 2024. godine.

Hrka se izravno suočila s urednikom Informera, kojemu je zamjerila način na koji je njegova televizija izvještavala o njezinu poginulom sinu. Između njih je izbila verbalna rasprava, a u sukob su se uključili i drugi okupljeni građani. Vučićević je pritom branio postupke svoje redakcije, tvrdeći da je samo obavljao novinarski posao te da nije učinio ništa pogrešno.

Urednik Informera pozivao policiju, tvrdio da su oštećena vrata

Dok su se građani okupljali ispred zgrade, Dragan J. Vučićević u televizijskom je programu uživo upozoravao na situaciju i pozivao policiju da intervenira.

Tvrdio je da okupljeni udaraju po prozorima i vratima te da je oštećen dio ulaza u televiziju. Te tvrdnje u tom trenutku nisu bile neovisno potvrđene. Vučićević je tijekom programa kontaktirao i Iliju Srdanovića, nositelja studentske liste, tražeći da reagira na događaje ispred redakcije.

Unatoč njegovim pozivima, dio građana ušao je u zgradu i zatražio razgovor s uredništvom. Na mjesto događaja stigli su i policijski službenici, koji su razgovarali s prisutnima, nakon čega se situacija smirila. Zasad nema službenih informacija o eventualnim kaznenim prijavama ili utvrđenoj materijalnoj šteti.

“Nikad nisam rekao da ste ustaše”

Snimke se proširile društvenim mrežama

Okupljanje su zabilježili i predstavnici građanskih zborova iz Batajnice, Voždovca i naselja Braće Jerković, a snimke su objavljene na društvenim mrežama.

Na njima se vide građani okupljeni ispred televizije, dok su pojedini dijelovi događaja zabilježeni i tijekom programa Informera. Incident se dogodio u posebno osjetljivom političkom trenutku za Srbiju, neposredno nakon izbornog poraza Vučićeve političke opcije.

Informer je godinama bio jedan od najistaknutijih medijskih saveznika Vučićeve vlasti, a njegovo izvještavanje o studentskim prosvjedima i protivnicima vlasti bilo je predmet brojnih kritika.

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