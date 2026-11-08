Drama u Baškoj Vodi: Načelnik Vjekoslav Radić izbjegao opoziv za samo 12 glasova!

Referendum o opozivu načelnika Baške Vode Vjekoslava Radića, održan danas, 8. studenoga, nije uspio. Prema rezultatima, nisu ispunjeni zakonski uvjeti za njegov opoziv, pa Radić ostaje na čelu Općine Baška Voda.

Na referendum je izašlo 1051 birača, od ukupno 2.848 upisanih. Za opoziv načelnika glasovalo je 938 birača, za 12 glasova je načelnik ostao.

Prema zakonskim odredbama, za uspješan opoziv potrebna je većina glasova birača koji su sudjelovali na referendumu, pri čemu broj glasova za opoziv mora iznositi najmanje trećinu svih upisanih birača. U slučaju Baške Vode bilo je potrebno najmanje 950 glasova za opoziv.

Današnjem referendumu prethodili su višemjesečni politički sukobi između načelnika i dijela Općinskog vijeća. Raspisivanje referenduma podržalo je devet vijećnika, uključujući predstavnike NLM-a i SDP-a te trojicu vijećnika HDZ-a.

Politička zbivanja posebno su se zaoštrila posljednjih dana, nakon isključenja bivšeg načelnika Joška Roščića iz HDZ-a te međusobnih optužbi i priopćenja suprotstavljenih skupina unutar stranke.

Povjerenstvo lokalnog HDZ-a usprotivilo se referendumu i pozvalo na njegovo bojkotiranje, dok su predstavnici inicijative za opoziv isticali da građani trebaju odlučiti o političkoj budućnosti Općine.

Neuspjehom referenduma Vjekoslav Radić nastavlja mandat općinskog načelnika, dok politički odnosi unutar Općinskog vijeća i lokalnog HDZ-a ostaju otvoreno pitanje.

Nezavisni su zatražili ponovno brojanje glasova, piše Pod Biokovom.