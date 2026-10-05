Drama u avionu iz Splita za Beograd: 75-godišnjak rekao da je bomba u avionu pa tvrdio da se šali

Prava drama odvijala se u ponedjeljak poslijepodne u splitskoj zračnoj luci, gdje je uhićen 75-godišnji putnik nakon što je prije polijetanja aviona za Beograd osoblju rekao da se u zrakoplovu nalazi bomba. Nedugo potom kazao je da se samo šalio, no zbog njegove izjave pokrenut je sigurnosni postupak i svi putnici morali su napustiti avion.

Incident se dogodio oko 15:25 sati u zrakoplovu Air Serbije, koji je iz Splita za Beograd trebao poletjeti u 15:20.

Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske potvrdili su za 24sata da je muškarac uhićen.

„Na zračnoj luci danas je uhićen 75-godišnji putnik koji je oko 15:25 sati, dok se nalazio u avionu prije polijetanja, osoblju rekao da je u avionu bomba, da bi nakon toga rekao da se šali. Avion je ispražnjen i bit će ponovno pregledan prije polijetanja, a obavit će se i ponovni pregled putnika i prtljage“, izvijestila je policija.

Policajci ušli u avion i odveli putnika

Jedan od putnika opisao je za Dnevnik.hr trenutke koji su uslijedili nakon izjave 75-godišnjaka.

„Stajali smo na pisti, a onda je odjednom u avion ušlo nekoliko policajaca, neki u odorama, a neki u civilu. Kroz prozor sam vidio policijsko vozilo pokraj aviona. Izveli su jednog prosijedog gospodina koji je sjedio u 3. ili 4. redu“, ispričao je.

Putnici u tom trenutku nisu znali zbog čega je policija ušla u avion. Kada je jedan od njih od stjuardese zatražio objašnjenje, odgovorila mu je da je muškarac spomenuo riječ „bomba“.

Prema riječima putnika, nekoliko ljudi tada je od straha samoinicijativno napustilo avion. Oko 15:40 sati pilot je preko razglasa obavijestio sve putnike da zbog sigurnosnog pregleda moraju izaći iz zrakoplova.

Avion je potom trebao biti ponovno pregledan, kao i putnici i njihova prtljaga, prije nego što bude dopušten nastavak putovanja.