Prava drama odvijala se u nedjelju prijepodne u njemačkoj Bavarskoj, gdje je tijekom vjerskog obreda došlo do masovnog trovanja ugljikovim monoksidom. Čak 19 osoba zadobilo je ozljede, među njima i dvoje djece, dok su četiri osobe teško stradale. Incident se dogodio u kapelici dvorca u mjestu Bad Grönenbach, u bavarskoj regiji Allgäu. Prema informacijama koje donosi austrijski portal Krone.at, uzrok trovanja bio je neispravan sustav grijanja, zbog kojeg se opasni plin proširio prostorom u kojem su se okupili vjernici.

Sve se dogodilo tijekom bogoslužja koje je održavalo Svećeničko bratstvo svetog Petra. Oko 10.50 sati hitne službe zaprimile su poziv iz kapelice nakon što je nekoliko sudionika iznenada izgubilo svijest. Uslijedila je velika intervencija vatrogasaca i hitne medicinske pomoći. Na mjesto događaja upućeno je više vatrogasnih vozila i vozila hitne pomoći. Glasnogovornik Bavarskog Crvenog križa Sohrab Taheri-Sohi potvrdio je da je provedena opsežna intervencija kojom je bilo obuhvaćeno više od 50 osoba.

Četiri osobe teško stradale

Prema dosad dostupnim informacijama, trovanje ugljikovim monoksidom zadobilo je 19 osoba, uključujući dvoje djece. Četiri osobe teško su ozlijeđene, potvrdile su nadležne hitne službe. Kako prenosi austrijski Krone.at, pozivajući se na informacije policije i spasilačkih službi, zasad nisu objavljeni dodatni detalji o zdravstvenom stanju teško ozlijeđenih.

Plin koji se ne može vidjeti ni namirisati

Ugljikov monoksid posebno je opasan jer nema boju, miris ni okus. Nastaje, među ostalim, pri nepotpunom izgaranju goriva, a u zatvorenim prostorima može se nakupiti do koncentracija opasnih za život. Nakon udisanja ulazi u krvotok i veže se za hemoglobin, čime sprječava normalan prijenos kisika do vitalnih organa. Izloženost većim koncentracijama može izazvati glavobolju, vrtoglavicu, mučninu, gubitak svijesti, trajna oštećenja organizma, a u najtežim slučajevima i smrt.