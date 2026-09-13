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DRAMA TIJEKOM EVAKUACIJE Žena pala s broda: "Na intenzivnoj je, životno ugrožena nakon utapanja"

Tijekom evakuacije pala s broda
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Kako je ranije za 24sata potvrdio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nakon dramatične noći na Braču, dvije osobe završile su u splitskom KBC-u.

- Na jedinici intenzivnog liječenja Klinike za plućne bolesti KBC-u Split hospitalizirana je ženska osoba (1950. godište) zbog posljedica utapanja. Pacijentica je životno ugrožena - rekli su iz KBC-a.

Kako neslužbeno doznaje 24sata žena je tijekom evakuacije pala s broda. Također, zbog izloženosti dimu pomoć je pružena pacijentu (1999. godište).

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