Drama s Moby Dreom daleko je od gotove, javnost se digla na noge kada je krenuo uploviti u luku u Italiji

Vijest da bi talijanski putnički brod Moby Drea, natopljen azbestom, mogao stići u luku Crotone izazvala je paniku u talijanskoj javnosti. Društvene mreže su se užarile, a lokalni pokret “Stanchi dei soliti” objavio je kako grad postaje “europsko odlagalište” jer navodno stiže 400 tona azbesta iz Hrvatske.

No, gradonačelnik Vincenzo Voce brzo je reagirao i smirio građane. – Situacija je pod kontrolom. Nema autorizacije, nema ni logističkog prostora, i nikakva obrada otpada nije predviđena u luci – poručio je.

Voce je pojasnio da luka Crotone spada u tzv. SIN područja (Siti di interesse nazionale), što znači da za ulazak brodova koji sadrže opasni ili neopasni otpad vrijede izuzetno strogi propisi. Naglasio je i kako Moby Drea ne prevozi otpad nego u sebi sadrži azbestne panele, ali ni u kojem slučaju nije predviđena nikakva operacija sanacije u njihovom portu.

– Pozivam sve da ne podliježu neosnovanim alarmizmima. Nastavit ćemo pažljivo pratiti situaciju, u interesu zaštite okoliša i zdravlja građana – zaključio je gradonačelnik.

Split: prvi grad koji je rekao "ne"

Podsjetimo, Moby Drea je 1. rujna 2025. napustila Split, gdje je više od mjesec dana izazivala prosvjede i negodovanje javnosti. Brod je stigao u Brodosplit radi mogućih sanacijskih radova, no ubrzo je otkriveno da je u njegovim kabinama i pregradama prisutan azbest.

Ekološke udruge i inicijativa Zdravi Split odmah su reagirale, organizirale prosvjede i na kraju dočekale odlazak broda kao veliku pobjedu. – Ovo je nevjerojatan uspjeh male grupe ljudi koja se skupila onoga dana kada je najavljeno da brod dolazi. Danas nam ljudi čestitaju, kažu da smo napravili nešto veličanstveno za Split – rekao je Ante Tešija iz inicijative.

Gradonačelnik Tomislav Šuta također je podržao građane. – Opasni otpad ne može tek tako dolaziti u Hrvatsku. Prvo se moramo riješiti domaćeg, ne treba nam i strani – izjavio je.

Brodosplit: propuštena prilika ili nužna odluka?

U Brodosplitu nisu skrivali razočaranje što je posao propao. – Uložili smo trud, vrijeme i energiju. Ostaje gorak okus i žalba za propuštenom prilikom, ali tražit ćemo novu – rekao je glasnogovornik škvera Josip Jurišić.

No, odlazak broda otvorio je šire pitanje – smjera kojim ide splitsko brodogradilište i odnosa vlasnika Tomislava Debeljaka prema gradu.

Gradsko vijeće: jednoglasno protiv Debeljaka

Samo dan nakon odlaska broda, 3. rujna, Gradsko vijeće Splita održalo je tematsku sjednicu o budućnosti Brodosplita. Nakon 7,5 sati rasprave, vijećnici su jednoglasno zaključili da se Debeljaku treba oduzeti koncesija, a dio prostora škvera dodijeliti Gradu Splitu.

Također je upućen prijedlog Vladi da se spriječi daljnji uvoz opasnog otpada poput slučaja Moby Drea. Vijeće je zatražilo i izmjene zakonske regulative kako bi veliki gradovi imali veći utjecaj u upravljanju pomorskim dobrom.