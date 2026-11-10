Drama, rekordi i povijesna pobjeda u Splitskoj košarkaškoj ligi: Marjan slavio u trileru, SIS Basketball ispisao povijest!

Adriatic/Podstrana – Adriatic OG 64:99

U prvoj utakmici kola, u dvoboju dvaju Adriatica uspješni je bio onaj stariji i iskusniji Adriatic OG. Prvo poluvrijeme je proteklo u egalu, da bi mladi momci iz Adriatic/Podstrane čak i poveli početkom drugog dijela, no tada je Adriatic OG ubacio u višu brzinu i na krilima Bruna Rebića stigao do nove pobjede.

Igrač utakmice: Bruno Rebić – 34 poena, 5 skokova

KK Sinj – Pošk D.G. 69:80

Jako čvrsta i žustra utakmica gdje je momčad Poška od samog početka nametnula svoj ritam i igru, te često održavala rezultat između 15 i 20 poena prednosti. Pred kraj utakmice momci iz Sinja su uspjeli malo ublažiti poraz, no razlika je na kraju ipak bila dvocifrena.

Igrač utakmice: Ivan Brzica – 16 poena i 7 skokova

UKV Adriatic – Maestral 75:61

Ove sezone možda i prva utakmica u kojoj Maestral može žaliti za propuštenim. Iskusna momčad UKV Adriatica zbog raznih obaveza došla je sa samo 5 igrača, ali loš ulazak u utakmicu koštao je mlade momke iz Maestrala boljeg rezultata. Iskusna momčad UKV Adriatica je lukavo stvorila razliku na početku i poslije samo čuvala rezultat.

Igrač utakmice: Marko Bašić – 20 poena, 6 skokova

Bambina – KK Marjan 65:66

Derbi kola nam je ponudio triler utakmicu. Bambina je u utakmicu ušla žestoko, željni igre i dokazivanja, uz jako dobar šut. To im je donijelo prednost koju su držali većim djelom utakmice. U drugom poluvremenu Marjan je zaigrao jaču obranu, već pomalo umorna Bambina je počela promašivati dosta šuteva, a prednost se topila da bi Marjan na kraju prešao u vodstvo. U predzadnjem napadu na -2 Barišić pogađa dva bacanja za izjednačenje Bambine, no na drugoj strani Polić je fauliran na šutu za tri i pogađa jedno bacanje dovoljno za pobjedu.

Igrač utakmice: Ante Polić – 27 poena, 1 asistenica

KK Dems – Bačvice 95:61

U utakmici gdje su obje momčadi došle s malim brojem igrača, očekivano Dems je od starta nametnuo ritam igre koji njemu odgovara. Bačvice su to pratile tokom prve četvrtine, ali kasnije su fizički pali, a prednost Demsa je počela rasti. U ovoj utakmici treba izdvojiti nevjerojatno postignuće Marina Bavčevića koji je oborio rekord lige sa čak 21 asistencijom na utakmici, te Nenada Delića koji je ubacio 41 poen.

Igrač utakmice: Nenad Delić – 41 poen, 19 skokova

SIS Basketball – Kineski Zid 72:71

Najveće iznenađenje kola donijela je zadnja utakmica, u kojoj je SIS Basketball došao do svoje prve pobjede u klupskoj povijesti. I to protiv jake momčadi Kineskog Zida, lanjskih polufinalista. Većinu utakmice je prednost SIS-a bila dvoznamenkasta, no ulaskom u zadnjih 5 minuta Kineski Zid se vraća i čak preokreće rezultat. Ipak nekoliko vezanih trica SIS-a i promašaja Kineskog zida dovelo je da u zadnjem napadu Kineski Zid gađa za pobjedu. Promašili su, a momci iz SIS-a su mogli započeti svoje veliko slavlje.

Igrač utakmice: Dario Vitas – 11 poena, 13 skokova

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