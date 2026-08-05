Drama pod Marjanom: Digitalni nomad i supruga završili na sudu zbog buke i kupanja u toplesu

Da će, kao turisti podno Marjana, unijeti nemir u mirnu splitsku ulicu i potom završiti uhićeni u policijskoj postaji, digitalni nomad V. H. (58) i njegova supruga, kućanica H. N. (44), sigurno nisu niti pomišljali.

Međutim, njihovu je privođenju prethodilo kršenje zakona i nedolično ponašanje, odnosno galama tijekom večernjih i noćnih sati te navodno šetanje žene u toplessu na terasi balkona objekta na koji su, bez dozvole i znanja vlasnice vile, postavili bazen.

Njihov krimen datira od 3. srpnja poslijepodne kada je na nerazumljivom jeziku on galamio stojeći na vanjskim stepenicama kata kuće. Ubrzo se, nakon dolaska policije, otkrilo da su zapravo narušavali javni red i mir već punih 20 dana, a njihovu galamu na njemačkom jeziku slušala je cijela ulica. Zbog prvog prekršaja digitalni je nomad osuđen na plaćanje 300 eura kazne, uz obvezu plaćanja 100 eura sudskih troškova.

Njegova je supruga, pak, zbog galame, ali i kupanja u toplessu na balkonu kuće, jer nije marila za poglede stanara na gusto naseljenoj lokaciji, sankcionirana sa 700 eura, piše Jutarnji list.

Supružnici odbacuju krivnju u svakom pogledu, a u sudnici su naširoko objašnjavali okolnosti pod kojima su ušli u najam dvaju katova kuće do čak 1. srpnja 2027. godine. Stanodavki je, kaže, platio na ruke 500 eura i dao 500 eura za dio stanarine za svibanj, a stan su potom službeno unajmili 1. srpnja uz sklapanje ugovora. Zatim su se dotaknuli i činjenice da su prije dolaska s četvero djece u Split proveli neko vrijeme na Fuerteventuri. Negiraju optužbe da su galamili i vikali, a onda su spomenuli i kako im je vlasnica nudila još jedan stan u najam na crno, pravdajući nemogućnost najma bilo kome zbog njihove djece koja buče. Na kraju nisu našli zajednički jezik pa im je stanodavka poštom poslala raskid ugovora uz napuštanje objekta u roku od osam dana.

- Isključili su čak vodu i struju te nas prisilili da budemo bez struje, hladnjaka i hlađenja. Rekao sam joj da je sada dosta i otišao pješice na policiju. Pet dana nakon toga imali smo mir, a kad smo se jedne večeri vraćali s kupanja, nisam mogao otvoriti kapiju jer su stavili metalni lokot na donja vrata pa sam prešao preko jednog zidića. Ali, ni brava stana nije funkcionirala. Tada sam vidio da je naš bazen potrgan i sve stvari su izbačene. Moja supruga se u bazenu nije kupala gola. Na kraju smo spavali u autu po ovoj vrućini, a ona nas je prijavila policiji i sve izmislila - pravdao se u sudnici 58-godišnji muškarac.

Njegova je supruga potvrdila njegove navode, ističući kako se kupala u bikiniju, a ne bez njega te da se taj njihov bazen, koji su postavili, s ulice ne može vidjeti, osim s krova druge zgrade.

- U stan su ušli 15. svibnja, a ugovor smo sklopili 1. srpnja. Trebao je do 5. lipnja platiti najam za taj mjesec, ali nije, kao ni za srpanj. Nisu platili režije. Još su na sve to stavili i bazen na balkon. Ukazala sam im da to ne smiju činiti jer balkon nije siguran za toliku težinu. On me nije poslušao, nego je svaki dan mijenjao vodu u bazenu. Taj balkon je otvoren s tri strane i vidljiv svim susjedima u okolici. Čak su me i susjedi zvali da mi kažu kako se gospođa šeta gola po balkonu, namjerno okreće stražnjicu i provocira. Kad sam je htjela i na to upozoriti, nisu me pustili u stan. Noću su znali skakati toliko da je bilo kao da grmi. Na kraju sam im rekla da mi ništa ne plaćaju, samo da odu. Čekala bih ih s plaćanjem i do rujna, ali sam vidjela da oni to ne namjeravaju jer nemaju novca - ispričala je na sudu kći vlasnice kuće koja je iskoristila jedan dan izbivanja podstanara pa su promijenili sve brave.

- Ništa od toga nije točno. Živjeli smo u Španjolskoj dvije godine i tamo je normalno da se ljudi kupaju u toplessu – dodala je 44-godišnja turistica.

No, susjedi iz ulice također su posvjedočili kako su na balkonu viđali "gospođu polugolu, samo u malim tangama, i da im je to vrlo smetalo, kao i buku koju su znali proizvoditi".

- Nisam se kupala u toplessu niti tako šetala po balkonu - imala je potrebu dobaciti optužena na što joj je susjed odgovorio: - Jeste, kupali ste se bez grudnjaka, i to redovito! Mogu se zakleti ako treba! Naša ulica je mirna. Ako se vrati ta obitelj, organizirat ćemo prosvjed, piše Jutarnji list.