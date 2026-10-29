Drama oko proračuna u Sinju. Bulj: "Oko 150 djece neće dobiti mjesto u vrtiću, ugroženi su Alkar i Junak"

Neizglasani rebalans proračuna, otvaranje novih vrtićkih skupina i financiranje sportskih klubova bile su glavne teme današnjeg gostovanja gradonačelnika Grada Sinja Mira Bulja na Hit radiju. Gradonačelnik Bulj je pozvao vijećnike da podrže rebalans, poručivši kako se njime osiguravaju sredstva za nova mjesta u vrtićima, zapošljavanje djelatnika i rad sportskih klubova.

„Ovdje nije riječ o meni. Riječ je o našoj djeci, roditeljima, djelatnicima vrtića i sportašima. Ako ne prihvatite rebalans, izravno ugrožavate otvaranje mjesta za oko 150 djece, zapošljavanje odgojiteljica i pomoćnog osoblja te rad sportskih klubova u Sinju”, poručio je Bulj.

Govoreći o vrtićima, istaknuo je da su sredstva potrebna kako bi se stvorili uvjeti za otvaranje novih skupina u Ferati, Glavicama i Bajagiću. Za početak rada potrebno je osigurati opremu, provesti potrebne organizacijske postupke i zaposliti odgojiteljice i pomoćno osoblje. Najavio je raspisivanje javnog poziva za zapošljavanje te poziva za upis djece.

„Ne možemo samo govoriti da želimo nova mjesta u vrtićima, a onda uskratiti sredstva potrebna da se skupine otvore i da ljudi počnu raditi. Oko 150 djece čeka na svoje mjesto. Njihovi roditelji očekuju rješenje, a na nama je da ga omogućimo”, rekao je gradonačelnik.

Bulj se osvrnuo i na financiranje sporta. U Sinju djeluje velik broj klubova, a njihov svakodnevni rad uključuje mlađe uzraste, treninge, natjecanja i putovanja. Posebno je upozorio na rast troškova prijevoza, koji klubovima otežava organizaciju natjecanja i sudjelovanje mladih sportaša.

„Ako ne podržite rebalans, ugrozit ćete Alkar, Junak i još pedesetak sportskih kolektiva u našem gradu. Sport nisu samo rezultati prve momčadi. To su djeca, treneri, putovanja i ljudi koji svakodnevno rade s mladima”, istaknuo je Bulj.

Budući da prijedlog rebalansa na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća nije dobio potrebnu potporu, Bulj je pozvao potpredsjednika Gradskog vijeća da u roku od 15 dana sazove novu sjednicu:

„Ako ne podržite rebalans, izravno ćete biti odgovorni za to što oko 150 djece neće dobiti mjesto u vrtiću, zaustavit ćete zapošljavanje odgojiteljica i pomoćnog osoblja te ugroziti rad Alkara, Junaka i još pedesetak sportskih kolektiva u Sinju. Sredstva su u gradskoj blagajni osigurana. Pozivam potpredsjednika Gradskog vijeća da u roku od 15 dana sazove novu sjednicu i da vijećnici preuzmu odgovornost prema građanima. Ovo nije pitanje Mira Bulja, nego naše djece, roditelja, djelatnika i sportaša”, poručio je gradonačelnik.