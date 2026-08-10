DRAMA OKO OTPADA U GOSPIĆU Trošak eksplodirao na 4,72 milijuna eura, Ministarstvo poručuje: "Mi nismo odgovorni!"

Slučaj nezakonito odloženog otpada na lokaciji PPK Velebit u Gospiću dobiva novi nastavak. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije objavilo je opširno priopćenje u kojem odbacuje tvrdnje da institucije nisu pravodobno postupale te poručuje kako odgovornost za nezakonito odlaganje otpada treba tražiti kod onih koji su otpad ondje i ostavili. Istodobno, sanacija se pokazuje znatno skupljom i složenijom nego što se prvotno očekivalo. Procijenjena vrijednost samo prve faze uklanjanja rasutog otpada uz silos povećana je s 2,1 milijun na čak 4,72 milijuna eura bez PDV-a.

Ministarstvo: "Reagirali smo odmah"

Iz Ministarstva navode kako je slučaj u javnosti otvoren nakon što je USKOK u veljači 2025. godine izvijestio o otpadu na lokaciji PPK Velebit, za koji se tvrdi da je posljedica nezakonitih aktivnosti. Ministarstvo je potom, tvrde, krenulo u koordinaciju s Ličko-senjskom županijom, dok je Vlada u svibnju 2025. izmijenila Plan gospodarenja otpadom i u njega uključila i spornu lokaciju u Gospiću. Time je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost omogućen pravni temelj za provođenje sanacije.

No konkretne pripremne radnje, prema Ministarstvu, nisu mogle započeti prije sredine listopada 2025. zbog istražnih radnji i ograničenog pristupa lokaciji. Iz Ministarstva zato odbacuju interpretacije prema kojima institucije nisu željele djelovati, tvrdeći da je pristup lokaciji morao biti usklađen s kaznenim postupkom nadležnog državnog tijela. Nakon što su uklonjene prepreke za pristup lokaciji, Fond je proveo istraživanje domaćeg i međunarodnog tržišta, a u veljači 2026. objavljen je otvoreni postupak javne nabave za prvu fazu sanacije.

I tu je nastao novi problem. Na prvi postupak javne nabave nije stigla niti jedna ponuda. Fond je zbog toga u srpnju krenuo u dodatne konzultacije s potencijalnim izvođačima. Pokazalo se da sastav otpada, među ostalim i udio klora, može značajno utjecati na tehnologiju i cijenu termičke obrade u inozemnim postrojenjima. Upravo je nakon tih konzultacija vrijednost prve faze porasla s 2,1 na 4,72 milijuna eura bez PDV-a.

Promijenjeni su i rokovi. Odabrani ponuditelj trebao bi imati do 12 mjeseci za uklanjanje rasutog otpada s lokacije, a potom još do 12 mjeseci za konačnu oporabu i zbrinjavanje. Paralelno je raspisan i postupak za uklanjanje oko 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u "big bag" vrećama. Procijenjena vrijednost tog posla je 400 tisuća eura bez PDV-a, uz planirani rok od šest mjeseci.

U potragu za rješenjem uključeni deseci stranih operatera

Poseban problem predstavlja zakopani dio otpada. Fond je, prema priopćenju, najprije kontaktirao 15 operatera u inozemstvu, a potom upite proširio na još približno 60 stranih operatera koji upravljaju odlagalištima opasnog otpada ili energanama u Europskoj uniji.

Poslana su i četiri upita vezana uz mogućnost trajnog skladištenja otpada u zatvorenim bivšim rudnicima soli.

Ministarstvo i Fond navode da kao preferirane modele razmatraju odlaganje na odlagalištima opasnog otpada, energetsku oporabu ili kombinaciju tih rješenja. Jedno od pitanja koje najviše zabrinjava građane odnosi se na mogući utjecaj otpada na okoliš i zdravlje ljudi.

Ministarstvo navodi da je zatražilo stručna mišljenja vezana uz prisutnost PFAS spojeva i sigurnost vode za piće, dok je, prema njihovim navodima, Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio ispravnost vode za piće. Najavljeno je i daljnje praćenje stanja, kao i mogućnost proširenja mreže mjernih postaja za praćenje podzemnih voda.

Novi sastanak do 20. rujna

Krajem srpnja održan je sastanak potpredsjednika Vlade Branka Bačića, ministrice Marije Vučković, direktora Fonda Luke Balena te drugih predstavnika institucija s Građanskom inicijativom "Gospić je naš dom".

Dogovoreno je objavljivanje dostupnih analiza, traženje objave cjelovitog vještačenja iz kaznenog postupka, mogućnost dodatnog praćenja podzemnih voda te održavanje novog sastanka do 20. rujna, na kojem bi trebali biti predstavljeni modeli sanacije zakopanog otpada. Iz Ministarstva pritom naglašavaju kako održavanje tog sastanka ne znači da institucije ne znaju kojim putem nastaviti sanaciju, već tvrde da se time izlazi ususret zahtjevu građanske inicijative da joj se rješenja predstave prije raspisivanja postupka nabave.

Posebno snažan dio priopćenja odnosi se na odgovornost za događanja na lokaciji. Ministarstvo tvrdi da ono, kao ni Fond, nije izdavalo dozvole za predmetnu lokaciju niti provodilo inspekcijske nadzore.

Istodobno se otvoreno pita kako velike promjene prostora između 2020., odnosno moguće i ranije, i 2024. godine nisu uočile institucije koje su imale ovlasti djelovati na terenu, osobito s obzirom na to da se lokacija nalazi uz državnu cestu D50. Pritom naglašavaju da ne prejudiciraju ničiju odgovornost, već očekuju da se sve okolnosti utvrde kroz postupke nadležnih tijela.

"Odgovorni moraju odgovarati"

Poruka Ministarstva na kraju je jasna: Vlada, Ministarstvo i Fond preuzimaju odgovornost za organiziranje zakonite i stručne sanacije, ali ne i za nastanak problema. Tvrde da je nezakonito odloženi otpad posljedica aktivnosti pojedinaca čiju odgovornost moraju utvrditi i procesuirati nadležna tijela.