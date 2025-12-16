Drama oko murala u Supetru. Građani ustali protiv uklanjanja HOS-ovog grba. Evo što o svemu kaže supetarska gradonačelnica

Prava drama nastala je oko murala oslikanog na mulu u Supetru. Mural je iscrtan prije dva tjedna, a nakon što se na njega dodalo znak HOS-a te grbove Vukovara i Škabrnje, zatražilo se uklanjanje dijela murala.

Nalog za uklanjanje izdala je gradonačelnica Supetra Ivana Marković, no građani su se pojavili na mulu i spriječili komunalne redare u obavljanju njihovog posla.

Gradonačelnica se oglasila priopćenjem na stranici Grada Supetra. Prenosimo ga u cijelosti.

Grad Supetar obraća se javnosti, a osobito autorima grafita koji se u posljednje vrijeme pojavljuju na javnim površinama, s ciljem jasnog informiranja o važećim pravilima, ali i poticanja odgovornog i zakonitog umjetničkog izražavanja.

Grad Supetar podržava kreativnost, urbanu kulturu i različite oblike vizualnog izražavanja, neovisno o tome radi li se o umjetničkoj, domoljubnoj, navijačkoj ili drugoj tematici. Međutim, svako djelovanje na javnim površinama mora se provoditi u skladu sa zakonom i važećim komunalnim propisima, uz poštovanje zajedničkog prostora i javnog interesa.

Grafiti koji su se pojavili na području Vlačice postavljeni su bez prethodno zatražene i odobrene suglasnosti Grada Supetra, što je obveza propisana Odlukom o komunalnom redu Grada Supetra, osobito kada je riječ o prostoru stare gradske jezgre koja je pod dodatnom konzervatorskom zaštitom (članak 40. Odluke o komunalnom redu). Dodatno, za njihovu izradu korišteni su gradski resursi, uključujući električnu energiju, bez ikakvog odobrenja nadležnih službi. Takvo postupanje nije prihvatljivo niti zakonito.

Posebno naglašavamo kako samovoljno djelovanje, osobito pod okriljem noći, bez prethodne komunikacije s Gradom Supetra i mimo propisanih procedura, dovodi Grad u obvezu postupanja u skladu sa zakonom, uključujući uklanjanje nelegalnih zahvata te pokretanje odgovarajućih pravnih radnji protiv nepoznatih počinitelja.

Istodobno, Grad Supetar jasno poručuje kako ne želi biti grad zabrana, već grad reda, dijaloga i suradnje. Upravo zato Grad će u narednom razdoblju donijeti jasnu i transparentnu odluku kojom će se definirati mogućnosti izrade murala i grafita na javnim površinama, uključujući određivanje prihvatljivih lokacija, uvjeta provedbe te obvezu prethodne suglasnosti za sadržaj koji se postavlja.

U tom kontekstu, Grad Supetar posebno ističe kako će svi grafiti koji stvaraju podjele, potiču netrpeljivost ili su protivni Ustavu i važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske biti uklonjeni. Istodobno, grafiti s motivom hrvatske zastave koji dostojanstveno obilježavaju žrtvu Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca Domovinskog rata, kao simbol pijeteta i sjećanja, ostat će na mjestima na kojima su oslikani, uz prethodno ishođenu suglasnost Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, koja je kao takva izdana, ali se ne odnosi na izradu bilo kakvih drugih natpisa, oznaka ili slika.

Pozivamo sve koji žele stvarati i ostaviti svoj umjetnički trag u prostoru grada da se obrate nadležnim službama Grada Supetra, predstave svoje ideje i projekte te ih realiziraju na zakonit, otvoren i odgovoran način. Javne površine pripadaju svima i upravo zato zahtijevaju dodatnu razinu odgovornosti.

Grad Supetar će dosljedno, ali razumno, štititi javni prostor, poštovati zakon i komunalni red, te istodobno poticati kvalitetne inicijative koje doprinose vizualnom identitetu i kulturnom životu našega grada.