DRAMA NAKON TRENINGA Trener Bayerna se srušio, hitno prevezen u bolnicu

Trener minhenskog Bayerna Vincent Kompany završio je u bolnici nakon što mu je u petak pozlilo u klupskom trening-centru na Säbener Straße. Prema informacijama njemačkog Skyja, 40-godišnji belgijski stručnjak srušio se nakon treninga, dok se njegova momčad pripremala za nedjeljni bundesligaški susret protiv Freiburga.

Kako piše njemački Bild, tijekom dana u Bayernov trening-kamp sletio je i helikopter, no Kompany je na kraju u jednu od minhenskih bolnica prevezen vozilom hitne pomoći.

Iz Bayerna zasad nisu službeno objavili pojedinosti o razlozima hitne medicinske intervencije, kao ni informacije o trenutačnom zdravstvenom stanju svojeg trenera.

Danima se borio sa zdravstvenim problemima

Kompany već neko vrijeme ima zdravstvenih poteškoća koje su, prema njemačkim medijima, počele nakon virusne infekcije. Bolest ga je znatno iscrpila, a dodatne probleme stvarale su mu posljedice starih ozljeda i poteškoće s kukom.

Belgijski trener posljednjih je dana otežano hodao, a posebno mu je teško bilo uspinjanje stepenicama.

Da nešto nije u redu, moglo se primijetiti još prošle subote tijekom Bayernovе uvjerljive pobjede protiv RB Leipziga rezultatom 6:1. Kompany je tada veći dio utakmice proveo sjedeći, što nije uobičajeno za njegov način vođenja momčadi.

Na poluvremenu i nakon završetka susreta morao je odmarati ležeći na kauču u svojoj prostoriji na Allianz Areni. Iako je ubrzo nastavio analizirati utakmicu, medijske obveze prepustio je drugim predstavnicima kluba.

Propustio treninge, liječnici mu savjetovali odmor

Zbog pogoršanog zdravstvenog stanja Kompany je u ponedjeljak izostao s treninga kako bi obavio liječničke preglede. O njemu se brinuo Bayernov medicinski tim predvođen dr. Rolandom Schmidtom.

Nije se pojavio ni na treningu u utorak, uoči utakmice Lige prvaka protiv Arsenala. Umjesto njega na konferenciji za medije pojavio se pomoćni trener Aaron Danks.

Danks je tada objasnio da klub želi omogućiti Kompanyju dovoljno vremena za oporavak te da ga svi potiču da se odmara koliko god bude potrebno.

Unatoč zdravstvenim poteškoćama, belgijski stručnjak ipak se u srijedu vratio svojim obvezama i vodio Bayern u susretu protiv Arsenala, koji je završio rezultatom 2:2.

„Tijelo mi je reklo: Dosta je, stani!”

Nakon utakmice protiv londonskog kluba Kompany je otvoreno govorio o zdravstvenim problemima i priznao da nije dovoljno slušao upozorenja vlastitog tijela.

„Kao trener uvijek želite dati sve od sebe i sve odraditi. Prošli tjedan pokupio sam prilično gadan virus i, naravno, nisam slušao svoje tijelo. U jednom trenutku tijelo mi je reklo: 'E sad je dosta, stani!'”, izjavio je Kompany.

Samo dva dana nakon tih riječi ponovno je došlo do zdravstvenih poteškoća, zbog kojih je završio na bolničkoj obradi.

Neizvjestan nastup na klupi protiv Freiburga

Bayern u nedjelju očekuje prvenstvena utakmica protiv Freiburga, no zasad nije poznato hoće li Kompany biti u mogućnosti voditi svoju momčad.

Sve će ovisiti o rezultatima liječničkih pregleda i procjeni njegova zdravstvenog stanja.

U minhenskom klubu zasad nema službenih informacija o tome koliko bi belgijski trener mogao izbivati s klupe, a očekuje se da će više pojedinosti biti poznato nakon medicinske obrade.