Drama nakon hakerskog napada na HZMO: Evo što je s mirovinama i osobnim podacima

Nakon što je skupina srpskih hakera INF Grupa u srijedu objavila da je provalila u bazu podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) i ukrala podatke 105.000 hrvatskih građana, o napadu se danas oglasio i HZMO, piše Dnevnik.

Potvrdili su da je 19. kolovoza zabilježen kibernetički napad na aplikaciju "HZMO Live – korisnički centar", koja služi za zaprimanje upita korisnika i odgovaranje na njih.

"U tijeku je detaljna forenzička analiza incidenta te se provode potrebne sigurnosne mjere radi utvrđivanja svih okolnosti događaja i sigurne ponovne uspostave rada navedene aplikacije", navode u HZMO-u.

Kažu kako, prema dosadašnjim nalazima, temeljni informacijski sustav HZMO-a nije zahvaćen ovim incidentom.

"Poslovni procesi HZMO-a odvijaju se nesmetano. Isplata mirovina i ostvarivanje svih prava koja osigurava HZMO nisu dovedeni u pitanje", kažu i dodaju da su nadležne službe HZMO-a odmah po utvrđivanju aktivnosti tipične za kibernetički napad aktivirale propisane sigurnosne i forenzičke procedure.

Nove informacije, najavili su, slijede najkasnije sutra do podneva.