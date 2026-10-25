Drama na visini od 10 metara! Haski težak 60 kilograma ostao visjeti s nadstrešnice, vlasnici ga pridržavali do dolaska vatrogasaca

Zagrebački vatrogasci sinoć su imali nesvakidašnju intervenciju u Zelenom dolu, gdje su spašavali psa koji je nakon preskakanja ograde ostao visjeti na povodcu s nadstrešnice, na visini od oko deset metara.

Kako su izvijestili iz Javne vatrogasne postrojbe Zagreb, dojavu su zaprimili oko 22 sata. Pas je preskočio ogradu, nakon čega je ostao visjeti na povodcu, a njegovi vlasnici pokušavali su ga pridržavati kako ne bi pao s velike visine.

Vatrogasci priskočili u pomoć

Situacija je bila posebno zahtjevna jer se radilo o haskiju teškom oko 60 kilograma. Vlasnici su, strahujući da bi pas mogao pasti, pozvali vatrogasce u pomoć.

Zagrebački vatrogasci stigli su na mjesto događaja te pomogli sigurno spustiti psa s nadstrešnice.

Nakon uspješno završene intervencije, četveronožni ljubimac predan je svojim vlasnicima.

O ovoj nesvakidašnjoj akciji izvijestila je Javna vatrogasna postrojba Zagreb na svojim društvenim mrežama.