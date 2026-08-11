Drama na Trumpovu letu: Pred kamerama ušao u Air Force One, a onda je uslijedila tajna operacija zbog prijetnje atentatom

Američke sigurnosne službe prošlog su mjeseca izvele neuobičajenu operaciju kako bi zaštitile predsjednika Donalda Trumpa tijekom njegova odlaska iz Turske. Dok se vjerovalo da se Trump nalazi u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, on je zapravo tajno prebačen u drugi vojni avion kojim je nastavio put prema Velikoj Britaniji.

Prema informacijama Washington Posta, razlog za takvu operaciju bila je vjerodostojna prijetnja atentatom povezana s Iranom. U tajnosti je držan čak i dio osoblja Bijele kuće, dok su novinari koji prate predsjednika putovali zrakoplovom za koji su vjerovali da prevozi i Trumpa.

Air Force One poslužio kao mamac

Trump je u Ankaru na summit NATO-a stigao nedavno preuređenim Boeingom 747 koji je Katar darovao Sjedinjenim Državama. Bio je to prvi međunarodni predsjednički let tim zrakoplovom, čija je ubrzana prilagodba za potrebe američkog predsjednika već ranije otvorila pitanja o troškovima i sigurnosti.

Putovanje se pritom odvijalo u posebno osjetljivom trenutku zbog zaoštrenih odnosa s Iranom, državom koja graniči s Turskom.

Uoči odlaska iz Ankare Trump je na Truth Socialu najavio da će do britanske vojne baze RAF Mildenhall, kako je napisao, „radi starih vremena“ putovati starijim, prepoznatljivim svijetloplavim Air Force Oneom.

Najavljeno je i da će novi predsjednički zrakoplov sletjeti u istu bazu kako bi ga mogli razgledati ondje stacionirani američki vojnici.

Pred televizijskim kamerama sve je izgledalo kao da će se putovanje odvijati upravo prema tom planu. Trump se u Ankari popeo u stari Air Force One, no iza kulisa je uslijedila potpuno drukčija operacija.

Washington Post, pozivajući se na američkog dužnosnika upoznatog s događajem i dokumentaciju koju je pregledao, navodi da je Trump nakon ukrcavanja tajno izveden iz zrakoplova. Vozilom za dostavu hrane prevezen je preko zračne luke do manjeg vojnog aviona C-32A.

Upravo je tim zrakoplovom američki predsjednik krenuo prema Velikoj Britaniji.

Novinari nisu znali da Trump nije s njima

Za to vrijeme stariji Air Force One nastavio je put kao svojevrsni mamac. U njemu su bili novinari koji su vjerovali da zajedno s njima putuje i predsjednik.

Tijekom leta dobili su neuobičajenu naredbu da spuste sjenila na prozorima svoje kabine. Prema pisanju američkog lista, ni pojedini zaposlenici Bijele kuće nisu bili upoznati s činjenicom da se Trump zapravo nalazi u drugom zrakoplovu.

Kada su ga novinari poslije pitali zbog čega su morali držati prozore zatvorenima, Trump im je odgovorio da je razlog vjerojatno bio taj što se radilo o „opasnom letu“. Potom se našalio da bi, ako bi se nešto dogodilo njemu, istu sudbinu dijelili i novinari.

Takva taktika zaštite američkog predsjednika nije bez presedana. Slična operacija izvedena je 2000. godine tijekom putovanja Billa Clintona u Pakistan. Clinton je tada putovao neoznačenim službenim avionom, dok je predsjednički Air Force One korišten za odvraćanje pozornosti.

U Britaniju stigao drugim avionom

C-32A koji je prevozio Trumpa sletio je u Veliku Britaniju oko 22.20 sati, a nekoliko minuta poslije stigao je i stariji Air Force One s novinarskom pratnjom.

Washington Post navodi da zasad nije poznato na koji je način Trump nakon slijetanja ponovno prebačen u predsjednički zrakoplov.

Reutersova snimka od 8. srpnja pokazuje Trumpa kako se u Ankari penje u stariji Air Force One. Novinarska pratnja poslije je izvijestila da je predsjednik u 22.56 sati po lokalnom vremenu izašao iz zrakoplova.

Trump je novinarima pokazao znak pobjede, ali nije zastao kako bi razgovarao s njima. Nakon toga pozdravljao je pripadnike američkih oružanih snaga, a potom se uputio prema novom zrakoplovu koji je SAD-u darovao Katar.

Bijela kuća: Postoje neprijatelji koji ciljaju predsjednika

Nakon što je otkriveno da je Trump zapravo koristio i treći zrakoplov, iz Bijele kuće poručili su da poduzimaju sve potrebne mjere kako bi zaštitili predsjednika.

Direktor komunikacija Bijele kuće Steven Cheung istaknuo je da je Boeing koji je darovao Katar opremljen naprednim sigurnosnim sustavima namijenjenima zaštiti predsjednika i njegova osoblja.

Cheung je također naglasio da postoje protivnici Sjedinjenih Država koji Trumpa smatraju metom te da američke službe koriste sva raspoloživa sredstva kako bi odgovorile na takve prijetnje.

Istu izjavu Bijela kuća dostavila je Washington Postu, dok Pentagon zasad nije komentirao slučaj.

Novi predsjednički Boeing stigao iz Katara

Zrakoplov koji je Katar prošle godine darovao Sjedinjenim Državama Boeing je 747, a za potrebe predsjednika prilagodila ga je američka obrambena tvrtka L3Harris Technologies.

Avion je dobio i novi izgled u crvenoj, bijeloj, tamnoplavoj i zlatnoj boji, prema Trumpovu izboru.

Trebao bi privremeno obavljati ulogu predsjedničkog zrakoplova sve dok Boeing ne završi i isporuči novu generaciju Air Force Onea. Taj projekt već znatno kasni u odnosu na prvotne planove.