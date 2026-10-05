Drama na splitskom aerodromu, evakuirani svi putnici na letu za Beograd zbog sumnje na bombu

Svi putnici aviona za Beograd evakuirani su na splitskom aerodromu zbog sumnje na bombu, ekskluzivno doznaje DNEVNIK.hr.

Riječ je o avionu kompanije Air Serbia, koji je iz Splita za Beograd trebao poletjeti u 15.20, a čitavu dramu je za Dnevnik ispričao Vinko Paić.

"Stajali smo na pisti, a onda je odjednom u avion ušlo nekoliko policajaca, neki u odorama, a neki u civilu. Kroz prozor sam vidio policijsko vozilo pokraj aviona. Izveli su jednog prosjedog gospodina koji je sjedio u 3. ili 4. redu", priča nam Paić.

Nitko u avionu nije znao što se događa, a za objašnjenje je pitao stjuardesu.

"Spomenuo je riječ bomba", kratko mu je pojasnila stjuardesa.

Paić je također rekao i da je nekoliko putnika od straha samo napustilo avion, a da je pilot nakon toga preko razglasa, oko 15.40, objavio da svi putnici moraju napustiti avion, jer da mora biti pregledan iz sigurnosnih razloga.