Drama na splitskim Mostinama: Šleper zapeo kod Dioklecijanova akvedukta, iz spremnika počelo curiti gorivo

Nezgoda na području splitskih Mostina izazvala je probleme u prometu, ali i intervenciju vatrogasaca. Teško teretno vozilo zaglavilo je na cesti, a situaciju je dodatno zakompliciralo istjecanje goriva iz kamionskog spremnika.

Nesvakidašnja prometna nezgoda dogodila se sinoć na splitskim Mostinama, gdje je vozač šlepera pokušao proći cestom kod Dioklecijanova akvedukta, ali je njegovo vozilo zapelo prilikom manevriranja.

Kamion se nije uspio provući kroz zahtjevan dio prometnice, a ubrzo se pojavio i dodatni problem – iz spremnika teretnog vozila počelo je istjecati gorivo.

Vatrogasci pozvani u 19:32 sati

Prema informacijama vatrogasaca, dojava o događaju zaprimljena je u 19:32 sati.

Na mjesto nezgode upućeni su vatrogasci koji su pomagali cestarskoj službi u sanaciji terena zbog istjecanja goriva. Na intervenciji je bila prisutna i policija.

Građani upozoravali vozače da izbjegavaju cestu

Informacija o zaglavljenom šleperu brzo se proširila društvenim mrežama. Na Facebooku su građani upozoravali ostale vozače na probleme na Mostinama i savjetovali im da izbjegavaju taj prometni pravac.

Osim što je otežala promet, nezgoda je zbog istjecanja goriva zahtijevala dodatni oprez i sanaciju kolnika.

Zasad nema informacija o ozlijeđenima ni o razmjerima eventualne štete na okolnom prostoru.