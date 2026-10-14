VIDEO Bila je drama na splitskim Mejama! Marković: "Doveo je zaštitare da maknu moje roditelje, intervenirala je i hitna pomoć"

Spor oko zemljišta i izgradnje objekta na splitskim Mejama, o kojem je već nekoliko puta izvještavala Slobodna Dalmacija, ponovno je eskalirao. U središtu sukoba su obitelj Marković i poduzetnik Josip Mijić, vlasnik Građe, a prijepor se vodi oko dijela zemljišta i zida koji razdvaja njihove nekretnine. Marković već godinama tvrdi da je investitor neovlašteno zahvatio približno 20 četvornih metara njegove parcele kako bi osigurao potrebnu površinu za gradnju. Sada je, prema njegovim riječima, sporno i rušenje zida, za koje smatra da bi investitoru omogućilo otvoreniji pogled prema jugu.

Situacija je ponovno postala napeta kada su na teren stigli zaštitari, a potom i policija te građevinska inspekcija.

„Prije šest godina čovjek je otuđio 20 kvadrata naše parcele kako bi dobio dovoljno površine za građevinsku parcelu po posebnim uvjetima. Ni to mu nije bilo dovoljno, nego sada treba srušiti i naš zid kako bi dobio pogled prema jugu”, kaže nam Domagoj Marković.

Prema njegovim riječima, riječ je o nastavku dugogodišnjeg spora u kojem njegova obitelj pokušava zaštititi svoju imovinu, dok on smatra da nadležne institucije ne reagiraju na odgovarajući način.

Marković, koji već godinama vodi spor oko dijela zemljišta, u razgovoru za naš portal nije skrivao ogorčenje. Prema njegovim riječima, današnja situacija dodatno je eskalirala kada su na teren stigli zaštitari.

„Danas je pozvao zaštitare da maknu mog oca i majku sa zida kako bi ga mogao srušiti”, ispričao nam je.

Marković navodi da je cijeli događaj bio posebno stresan za njegove roditelje, posebno za oca koji je srčani bolesnik.

„Došla je Hitna pomoć. Otac mi je srčani bolesnik, a sve je snimljeno. Imamo snimku postupanja zaštitara, kako su se ponašali i što se događalo”, rekao je Marković.

"Inspekcija je došla, razgovarala s investitorom i otišla"

Na teren je, prema Markovićevim riječima, izašla i policija, no pitanje vlasništva i granica zemljišta nije riješeno.

Posebno je nezadovoljan postupanjem građevinske inspekcije, za koju tvrdi da nije razgovarala s njegovom obitelji.

„Građevinska inspekcija je došla, razgovarala s njim i otišla. Nisu uzeli izjavu od mene, niti od bilo koga od nas. Nisu nas ništa pitali”, kazao je.

Marković smatra da nadležne institucije nisu učinile dovoljno kako bi zaštitile njegovu obitelj i imovinu.

„Pravna država više ne funkcionira, stvarno tako mislim. Što da vam kažem, čovjek radi što hoće”, zaključio je ogorčeni Marković.

Poslali smo upit DIRH-u. Njihov odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.