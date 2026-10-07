Drama na Savi pripala Jadranu! Splićani nakon peteraca srušili Mladost za pobjednički start u Ligi prvaka

Pobjeda za Jadran na otvaranju nove sezone Lige prvaka! Splićani su nakon vrlo izjednačenog susreta i dramatične završnice slavili na gostovanju kod Mladosti u Zagrebu 18:17, nakon peteraca. Dva boda za goste, jedan za domaćina u 1. kolu elitnog natjecanja, grupe C.

U potpunosti izjednačen dvoboj na Savi. Morat ćemo iskoristiti onu floskulu: igra gol za gol. Vodstvo za plave kapice, pa izjednačenje, zatim prednost za mladostaše i tako u krug… Uz napomenu kako je Jadran bio taj koji je češće imao ‘plus jedan’.

Odličan posao na dva metra radio je Seman, uz dva gola, puno glavobolje je zadao domaćinu u obrani, koji su zbog njega morali igrat plitku zonu i time otvorili prostora vanjskim igračima Jadrana. Raspucali su se gosti, uz već spomenutog Slovaka, još osmorica strijelaca, od kojih je najviše zabio Butić (3).

Jedina dva gola prednosti u velikom derbiju na Savi, donio je Ćurković na otvaranju zadnje četvrtine kad je pogodio za 12:10. Nadali smo se da će se utakmica mirno privesti kraju, ali dočekalo nas je dramatičnih osam minuta. Mladostaši su se probudili pa su tako samo minutu i 27 do kraja došli na 14:13. Precizan je bio Bukić, koji je ujedno bio i prvo ime Zagrepčana s pet golova.

Međutim, samo osam sekundi do kraja za 14:14 pogađa Požarić i odvodi odluku o pobjedniku na peterce.

U raspucavanju je redom Butić bio precizan, a zatim Popadić skida Nagaevu, dok Skejić zabija za Jadran, kao i Brubnjak za Mladost. Pejković povećava vodstvo Jadrana na 17:15, dok Pavillard smanjuje zaostatak svoje momčadi na 16:17. Zatim između vratnica za domaćina staje Batoš i skida udarac Zoviću, pa izjednačenje donosi Radulović (17:17). Požarić je bio precizan, ali zato gredu gađa Vukičević za konačnih 17:18 i pobjedu Jadrana nakon peteraca!

Odličan ulazak Splićana u novu sezonu Lige prvaka! Nadodajmo kako je Barceloneta doma svladala Novi Beograd 15:12.

Iduće kolo Lige prvaka na rasporedu je 28. listopada kad Jadranu na Poljud stižu Katalonci, aktualni europski prvaci.

Mladost – Jadran 17:18 (14:14) (3:3, 4:4, 3:4, 4:3, 3:4*)

1. kolo Lige prvaka, grupa C. Zagreb, bazen na Savi.

Mladost: Čubranić (15 obrana), Brubnjak 1, Tončinić 2, Kadivec, Pavillard, Babić, Bukić 5, Lazić, Nagaev 2, Radulović 2, Vukičević 1, Fajković, Batoš, Lozina 1. Trener: Hrvoje Hrestak.

Jadran: Popadić (9 obrana), Penava, Seman 2, Radan, Butić 3, Pejković 1, Ćurković 1, Zović 2, Požarić 1, Skejić 1, Matković 2, Katunarić, Anić, Bušić 1. Trener: Jure Marelja.