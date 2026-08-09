Drama na plaži: Stablo palo na ljude, ozlijeđeno dvoje djece i dvije odrasle osobe

Na crikveničkoj plaži Balustrada danas se srušilo stablo pri čemu su ozlijeđene dvije odrasle osobe i dvoje djece. Svi su izvan životne opasnosti te su prevezeni u KBC Rijeka, dok je još nekoliko osoba zadobilo lakše ozljede i pomoć im je pružena na mjestu događaja, piše Crikva.hr.

Nakon nesreće oglasila se tvrtka Eko-Murvica, iz koje su izrazili žaljenje zbog događaja i ozlijeđenima poželjeli što brži i potpun oporavak.

Njihove službe izašle su na teren odmah nakon dojave, a u suradnji s nadležnim stručnjacima i službama trebale bi biti utvrđene sve okolnosti koje su dovele do rušenja stabla.

Riječ je o alepskom boru

Iz Eko-Murvice navode da je palo stablo alepskog bora, vrste koja prirodno razvija relativno plitak korijenski sustav.

Na stabilnost zrelih stabala, pojašnjavaju, mogu utjecati različiti faktori, među kojima su dugotrajna suša i karakteristike tla.

Plaža Balustrada nalazi se na nasipanom terenu, što je, prema njihovim navodima, također moglo utjecati na stabilnost korijena.

Iz tvrtke napominju i da se oštećenja korijena te opasnost od rušenja stabla ne mogu uvijek prepoznati redovitim vizualnim pregledom, posebno ako nema vanjskih znakova koji bi ukazivali na problem.

Postoje specijalizirane metode kojima se stanje stabala može detaljnije procijeniti, no ističu da ni takva ispitivanja ne mogu jamčiti potpunu sigurnost.

Slijede dodatni pregledi stabala

Nakon današnje nesreće Eko-Murvica najavila je dodatne preglede stabala na plaži Balustrada, ali i na drugim frekventnim javnim površinama.

Pregledima će se pokušati utvrditi postoje li stabla za koja su potrebne dodatne stručne procjene ili druge mjere.