Drama na plaži na Jadranu: Muškarac (66) mobitelom snimao djecu, zaštitar ga zadržao do dolaska policije

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 66-godišnjim državljaninom Njemačke te utvrdila sumnju da je počinio kazneno djelo iskorištavanja djece za pornografiju.

Naime, 6. srpnja oko 15 sati djelatnik zaštitarske tvrtke u jednom je turističkom objektu na području Istre zatekao 66-godišnjeg muškarca kako mobitelom kriomice snima nagu djecu.

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Zaštitar ga je zadržao do dolaska policije, nakon čega su policijski službenici muškarca uhitili i proveli kriminalističko istraživanje. Tijekom postupanja kod njega je pronađen materijal inkriminirajućeg sadržaja.

Po završetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je 7. srpnja u poslijepodnevnim satima, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskoj jedinici Policijske uprave istarske.

Iz policije ističu kako ovakvi slučajevi pokazuju da je javnost sve više osviještena o problemu snimanja djece te da građani prepoznaju sumnjivo ponašanje, čime omogućuju pravovremenu reakciju i sprječavanje mogućih težih posljedica.

Policija poziva roditelje na dodatni oprez te ih podsjeća da prate gdje se njihova djeca nalaze i što rade na plaži ili drugim javnim mjestima. Također savjetuju da djeca nose kupaće kostime te da se svaka sumnjiva osoba koja fotografira ili snima djecu odmah prijavi policiji na broj 192.