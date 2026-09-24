Drama na plaži kod Trogira: Ukrao bager pa udarnim čekićem zamahnuo prema muškarcu

Policijski službenici Policijske postaje Trogir dovršili su kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjakom zbog postojanja osnovane sumnje da je u ponedjeljak, 21. rujna 2026. godine u oko 17,50 sati u Okrugu Gornjem narušavao javni red i mir te počinio kaznena djela Neovlaštena uporaba tuđe pokretne stvari i Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je na plaži u uvali Mala draga u Okrugu Gornjem vikao i vrijeđao trojicu muškarca u dobi od 65, 66 i 51 godinu, od kojih su dvojica strani državljani, a zatim sjeo u radni stroj - bager, koji nije u njegovom vlasništvu, pokrenuo ga i njime na plaži na kojoj su se nalazili kupači zatrpavao zemlju i granje, a nakon toga je bagerom krenuo prema 65-godišnjaku i s male udaljenosti prema njemu zamahnuo udarnim čekićem bagera. Oštećeni se uspio izmaknuti i nije ozlijeđen.

Uhićen je i smješten pod nadzor. Kod njega je pronađena i manja količina droge marihuane koju je neovlašteno posjedovao. Radi narušavanja javnog reda i mira i neovlaštenog posjedovanja droge bit će prekršajno prijavljen.

Nakon kriminalističkog istraživanja 48-godišnjak je zbog postojanja osnovane sumnje u počinjenje dva kaznena djela uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. U daljnjem postupku sudac istrage mu je odredio istražni zatvor.

Također, protiv 66-godišnjaka će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, zbog postojanja osnovane sumnje da je u istom događaju kamenom oštetio staklo na radnom stroju bageru, odnosno da je takvim ponašanjem ostvario obilježja kaznenog djela Oštećenje tuđe stvari.