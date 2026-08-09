Drama na obali: Muškarac prijetio drugom muškarcu nožem pa prerezao konope na brodu

Neugodan incident dogodio se jučer, 8. kolovoza, u Tribunju. Kako nam je dojavio čitatelj, oko 17 sati na rivi u Starom Selu došlo je do sukoba dvojice muškaraca, pri čemu je jedan od njih drugome prijetio, kako tvrdi čitatelj, mačetom.

Iz Policijske uprave šibensko-kninske potvrdili su da su policijski službenici Policijske postaje Vodice proveli kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela prijetnje i oštećenja tuđe stvari na štetu 53-godišnjaka.

Policija je utvrdila da je do sukoba došlo zbog nesuglasica oko privezivanja broda. Osumnjičeni je, prema policijskom izvješću, ozbiljno prijetio 53-godišnjaku pritom držeći nož u ruci. Nakon toga nožem je prerezao dva konopa broda u vlasništvu oštećenog muškarca.

Srećom, u incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 47-godišnjak će, u zakonskom roku, biti predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske. Protiv njega će kaznena prijava biti dostavljena nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.