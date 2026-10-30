DRAMA NA NEBU IZNAD SPLITA Boeing 737 proglasio izvanredno stanje, hitno preusmjeren prema splitskom aerodromu

Zrakoplov britanske kompanije Jet2, koji je danas letio iz grčkog Samosa prema Manchesteru, zbog tehničkih poteškoća preusmjeren je prema Zračnoj luci Sveti Jeronim u Splitu. Posada je aktivirala međunarodni kod za hitne slučajeve 7700, a u splitskoj zračnoj luci pokrenuta je potpuna pripravnost svih nadležnih službi. U zrakoplovu se nalazila 171 osoba, a svi putnici i članovi posade su dobro.

Riječ je o letu LS1750, odnosno zrakoplovu Boeing 737-800 registracijskih oznaka G-JZBU. Umjesto nastavka putovanja prema Velikoj Britaniji, zrakoplov je zbog tehničkih poteškoća promijenio odredište i uputio se prema Splitu.

Na platformi Flightradar24 mogla se pratiti neobična putanja zrakoplova iznad srednje Dalmacije. Zrakoplov je izvodio nekoliko zaokreta iznad mora u blizini Trogira i Splita, a u jednom trenutku nalazio se na visini od približno 700 metara, krećući se brzinom od oko 306 kilometara na sat.

U zračnoj luci proglašena potpuna pripravnost

Iz Zračne luke Sveti Jeronim potvrdili su kako su u 14:20 sati od Hrvatske kontrole zračne plovidbe zaprimili obavijest o izvanrednom slijetanju zrakoplova zbog tehničkih poteškoća.

„Danas u 14:20 sati Zračna luka Sveti Jeronim primila je od Hrvatske kontrole zračne plovidbe obavijest o izvanrednom slijetanju zrakoplova tipa Boeing 737-800, koji leti na liniji Samos – Manchester, zbog tehničkih poteškoća na zrakoplovu.

Sukladno Planu za slučaj izvanrednog događaja, zračna luka pokrenula je postupak potpune pripravnosti. Sve nadležne službe zračne luke, kao i vanjske hitne službe, u stanju su pripravnosti i spremne za prihvat zrakoplova”, izvijestili su iz zračne luke.

U zrakoplovu bila 171 osoba, svi su dobro

Prema službenim informacijama, u zrakoplovu se nalazilo 165 putnika i šest članova posade. Srećom, nitko od njih nije ozlijeđen.

„Na zrakoplovu se nalazilo 165 putnika i 6 članova posade, koji su svi dobro. Postupak potpune pripravnosti završen je u 14:42 sati, a promet u zračnoj luci odvija se redovito”, poručili su iz Zračne luke Sveti Jeronim.

Što znači kod 7700?

Posebnu pozornost privukao je crveni kod 7700, koji se pojavio uz podatke o letu na platformi Flightradar24.

Riječ je o međunarodnom transponderskom kodu kojim piloti kontrolorima zračnog prometa signaliziraju opću izvanrednu situaciju. Njegovom aktivacijom zrakoplov dobiva posebnu pozornost kontrole leta, a prema potrebi pokreću se i odgovarajući sigurnosni postupci.

Kod 7700 ne znači nužno da zrakoplovu prijeti neposredna opasnost od pada, nego da je posada prijavila okolnosti koje zahtijevaju hitno postupanje.

U ovom slučaju potvrđeno je da su razlog preusmjeravanja bile tehničke poteškoće, no njihova točna priroda zasad nije poznata.

Postupak potpune pripravnosti u splitskoj zračnoj luci trajao je 22 minute, nakon čega je okončan, a zračni promet nastavio se odvijati redovito.