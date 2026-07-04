Drama na moru u Makarskoj: Bura djecu na daskama nosila prema pučini, roditelji krenuli pedalinama pa je i njih trebalo spašavati

Tijekom petka na cijelom Jadranu puhala je umjerena do jaka bura, podno Velebita mjestimice i olujna. Kako je i bilo najavljeno, jaki udari bure zabilježeni su i u Dalmaciji, a kasno poslijepodne i navečer, prema službenim podacima DHMZ-a, bura je u Makarskoj puhala prosječnom brzinom od 20 do 22 čvora.

Upravo u takvim vremenskim uvjetima skupina maloljetne djece uzela je daske za surfanje i krenula na more. Tko je djeci uopće iznajmio daske po ovakvom vremenu, zasad nije poznato.

Djecu je bura počela nositi od obale

Da nešto nije u redu, prvi je primijetio Makaranin Josip Kekez. Uočio je kako bura djecu na daskama sve više udaljava od obale i nosi prema otvorenijem moru.

Kada su njihovi roditelji shvatili što se događa, uzeli su pedalinu ispred hotela Valamar u namjeri da djeci priteknu u pomoć. No zbog bure i valova situacija se dodatno zakomplicirala pa je na kraju trebalo spašavati i djecu i roditelje.

U akciju odmah krenuli Jurišić i Vranješ

U pomoć su tada odmah krenuli Josip Jurišić i Goran Vranješ. Josip je krenuo gumenjakom, a Goran jet-skijem. Kako doznaje Dalmacija Danas, nisu dvojili ni sekunde, nego su odmah krenuli u akciju spašavanja.

“Moj prijatelj Josip Kekez uočio je na moru djecu koju je bura na dasci nosila prema pučini. Roditelji su ispred hotela Valamar uzeli pedalinu i krenuli ih spašavati. Nedugo nakon toga trebalo je sve spašavati. Josip Jurišić im je prvi priskočio u pomoć, boreći se s valovima, a nedugo zatim i ja sam krenuo kako bismo ih uspjeli dovesti na sigurno, odnosno do obale”, kazao je za Dalmaciju Danas Goran Vranješ.

Sve je završilo dobro, ali pitanje odgovornosti ostaje

Srećom, zahvaljujući brzoj reakciji ljudi koji su primijetili što se događa i odmah krenuli u pomoć, ova opasna situacija završila je bez težih posljedica.

Ipak, nakon svega ostaje ozbiljno pitanje: tko je maloljetnoj djeci omogućio izlazak na more na daskama u trenutku kada je u Makarskoj puhala jaka bura? More u takvim uvjetima ne oprašta pogreške, osobito kada su u pitanju djeca i osobe bez iskustva.

Ovaj slučaj još je jedno upozorenje svima da se za vrijeme jake bure, osobito uz obalu gdje vjetar nosi prema pučini, na more ne izlazi bez opreme, iskustva i procjene stvarnih uvjeta.