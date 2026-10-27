Drama na moru! Među nestalima i Hrvat, stručnjak otkrio što je moglo dovesti do potonuća platforme

Četvrti je dan potrage za radnicima koji su završili u moru nakon potonuća naftne platforme uz obalu Gabona. Među petoricom nestalih nalazi se i hrvatski državljanin.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman potvrdio je da je na platformi bilo ukupno 115 zaposlenih, od kojih je 110 spašeno.

"Na njoj je bilo 115 zaposlenih, 110 je spašeno, pet je nestalo, za njima se traga. Među njima je i jedan hrvatski državljanin. Naše veleposlanstvo u Maroku u kontaktu je i s vlasnicima te platforme, ali i s obitelji. Također i naša konzularna uprava. To je naš posao, zaštita hrvatskih državljana gdje god oni bili", izjavio je Grlić Radman.

Prve analize upućuju na mogući uzrok nesreće. O rizicima rada na naftnim platformama govorio je Igor Medved s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta.

"Ima operacija koje su unutar toga rizičnije, dok ima stvari koje su poprilično rutinske. Pogotovo test predopterećenja, na kojem je nastradala i ova platforma u Gabonu, smatra se najrizičnijim dijelom operacije koje imamo na ovakvim projektima", objasnio je Medved, javlja Dnevnik.hr.

Prema riječima struke, nesreće tijekom takvih testiranja rijetka su pojava.

"Taj test predopterećenja znači da mi punimo tankove određenom težinom, dakle punimo ih vodom. Ona nam daje određenu težinu i onda te noge, jedna po jedna, penetriraju u određenim fazama u morsko dno, ovisno o tome kakva je geomehanika morskog dna, kakvo tlo imamo, kakvo je podzemlje. Ovisno o tome, onda će noge penetrirati do određene razine", pojasnio je Medved.

Rad na platformama zahtijeva brojne sigurnosne provjere

Rad na naftnim platformama uključuje mnoštvo provjera i testova, što dovoljno govori o opasnostima takvog posla. Zaposlenici prolaze posebne obuke kako bi bili spremni reagirati u izvanrednim situacijama.

"U principu, svi ti tečajevi se svode na spašavanje, odnosno preživljavanje na moru i, što se tiče još pojedinih situacija, gašenje požara i snalaženje, izvlačenje iz mračnih, skučenih prostora. U slučaju totalnog blackouta ljudi bi se trebali snaći", rekao je Medved.

U potragu za nestalim radnicima uključeni su ratna mornarica i helikopteri. Koriste se i podvodni roboti koji će pregledavati područja do kojih ronioci ne mogu doći.