Drama na moru kod poznate lošinjske plaže: Posada potonulog broda spašena, stigla hitna pomoć

Poziv pogibelji te zahtjev za hitan medicinski prijevoz zaprimljen je noćas, 16. srpnja u 00.18 sati u MRCC Rijeka sa talijanske brodice "SAUGOS", koji su tijekom plovidbe uz zapadnu obalu otoka Lošinja, u blizini plaže Balvanida, iz mora spasili posadu potopljenog broda, od kojih je jedna osoba zadobila ozljede i trebala je medicinsku pomoć, izvijestilo je MMPI.

O događaju je odmah obaviještena Lučka kapetanija Rijeka, odakle su prema poziciji angažirali službenike Ispostave lučke kapetanije Mali Lošinj, koji su uspostavili izravnu komunikaciju sa dojaviteljem te su sa ukrcanom medicinskom pratnjom isplovili prema mjestu dojave.

Nedugo nakon što su medicinski djelatnici pripremili ozlijeđenu brodolomku za hitan medicinski prijevoz, ista je evakuirana na spasilačku brodicu te prevezena u Mali Lošinj, gdje je noćas u 02.15 sati preuzeta u daljnje medicinsko postupanje, čime je ova akcija uspješno okončana.