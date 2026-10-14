Drama na moru kod Mljeta: Jedrilica sa šestero stranih nautičara nasukala se po jakoj buri, u pomoć im priskočio putnički brod

Prava pomorska drama odvijala se u utorak, 13. listopada, nedaleko od luke Pomena na otoku Mljetu, gdje se tijekom nepovoljnih vremenskih uvjeta nasukala jedrilica sa šestero stranih nautičara. Srećom, nitko nije ozlijeđen, a zahvaljujući brzoj reakciji posade obližnjeg putničkog broda i nadležnih službi, jedrilica je uspješno odsukana i premještena na sigurno. Kako je izvijestilo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dojava o pomorskoj nesreći zaprimljena je u utorak u 10.36 sati u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka). Pomoć je izravno zatražila voditeljica jedrilice koja se nasukala nedaleko od luke Pomena. O događaju je odmah obaviještena Lučka kapetanija Dubrovnik, odnosno nadležna Ispostava lučke kapetanije Korčula, čiji su službenici isplovili prema mjestu nesreće.

U pomoć priskočila posada putničkog broda

Prije dolaska službenika Lučke kapetanije, posadi nasukane jedrilice u pomoć su priskočili članovi posade privatnog putničkog broda koji plovi pod hrvatskom zastavom. Zajedničkim snagama uspjeli su odsukati jedrilicu, nakon čega je osigurana sidrenom užadi kako bi se spriječilo njezino ponovno nekontrolirano pomicanje i udaranje u obližnje stijene. Situaciju su dodatno otežavali nepovoljni vremenski uvjeti, odnosno jaki udari bure koji su u trenutku nesreće zahvatili područje Mljeta. Po dolasku na mjesto događaja službenici Ispostave lučke kapetanije Korčula utvrdili su da nitko od šestero članova posade nije ozlijeđen. Također je ustanovljeno da nema prodora mora u potpalublje jedrilice, nakon čega je plovilo zajedno s posadom otegljeno do sigurnog veza na otoku Mljetu.

Na mjestu nasukavanja nije uočeno onečišćenje mora ni morskog okoliša.

Utvrđuje se uzrok pomorske nesreće

Preliminarnim očevidom utvrđeno je da na trupu jedrilice, koja je dvotrupne izvedbe, nema značajnijih oštećenja.

Riječ je o plovilu u vlasništvu domaće čarter tvrtke, koja je također obaviještena o događaju. Daljnje očevidne radnje, kojima će se utvrditi okolnosti i točan uzrok nasukavanja, nastavljaju službenici Ispostave lučke kapetanije Korčula.