Drama na moru kakva se ne pamti: Bonaca zaustavila gotovo cijelu flotu, a Kaštelani slavili na rekordnoj Viškoj regati

Scorpio Filipa Babića iz JK Marina Kaštela najbrži je brod rekordne 82. Viške regate. Za rutu Split – Vis – Split trebalo joj je ukupno 10 sati, 40 minuta i 5 sekundi jedrenja. Posada iz Kaštela bila je u samom vrhu u oba smjera: u petak je u Vis uplovila druga, a u nedjelju je u povratku prema Splitu prošla kroz bonacu koja je mnogima pokvarila račune. Pobjednik Open racing konkurencije je Toto/Spg Tutta Trieste 2 Marija Hrvoja iz JK Trogir, u Open cruisingu slavio je Vivid Aleksandra Marića iz JK Jugole Grakalić iz Herceg Novog, a ORC konkurenciju dobio je Farabut Marka De Michelija Vitturija iz JK Mornar.

Scorpio je pobjedu temeljio na prvoj etapi. Na putu prema Visu posada iz Kaštela vodila je dvoboj s Generalijem do posljednje milje i u viškoj vali stigla u cilj samo dvije minute i 18 sekundi iza njega.

Točno u 9 sati gradonačelnik Visa Hrvoje Mratinić označio je start povratne etape. Stravaganza Nike Kmetovića odmah je uhvatila ritam i preuzela vodstvo u floti. Generali je prvih pola sata proveo u zatišju podno Visa. Kad je oko 10 sati zapuhalo i flota ubrzala na sedam do osam čvorova, Slovenci su krenuli u potjeru i vratili se među prvih deset.

Presudno je bilo podne. Pred Splitskim vratima vjetar je gotovo potpuno stao, a flota je satima plovila brzinom od jednog do dva čvora. More se pretvorilo u ulje, a regata u pravu lutriju. U njoj je najviše izgubio Generali, koji je pao duboko u flotu i povratnu etapu završio tek jedanaesti u Open racing konkurenciji. Fatamorgana, koja je do 13 sati jedrila bok uz bok sa Stravaganzom, na kraju je bila peta. Bonaca je bila toliko teška da je povratnu etapu završilo samo 24 od 163 broda koja su u petak startala iz Splita. Scorpio je bonacu preživio u vodećoj skupini i time sačuvao prednost stečenu u petak.

Povratnu etapu dobila je Stravaganza. Toto je bio drugi, a Scorpio treći, nakon što ga je Toto prestigao u posljednjih pola sata, na ulasku u splitsku luku. Taj je završni napad odlučio Open racing konkurenciju: Toto i Scorpio završili su s po pet bodova, a pobjedu Totu donio je bolji plasman u posljednjoj etapi. Scorpiju je ostao naslov najbržeg broda regate po jedrenom vremenu u konkurenciji svih razreda Open i ORC. U Open cruisingu Vivid je bio jedini brod koji je završio povratnu etapu.

Službeni rezultati 82. Viške regate po svim skupinama dostupni su na mrežnim stranicama Jedriličarskog kluba Labud, www.jklabud.hr.

Viška je i ove godine bila puno više od regate, a rekordna je bila i prije prvog starta. U splitskim marinama i lučicama danima je vladao pravi sušur. U petak su na startnu liniju podno Sustipana izašla 163 broda iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije i Crne Gore. Viška vala bila je puna kao nikad. Kako je koji brod pristajao, riva se punila ljudima, a posade je u hotelu Tamaris čekao fažol, bez kojeg Viške nema. Večer su obilježili sajam otočkih proizvoda i glazba do dva iza ponoći.

U subotu su najhrabriji jedrili u vali. Pred punom rivom, uz glazbu i komentatore koji su publici prepričavali svaki manevar, okreti oko bova išli su na centimetre. U svojim su skupinama slavili Clockwork Andreja Šooša Maceljskog, Code X-CROZ Filipa Jurišića i Nera Etwa Vida Jaramaza. Nagrade su podijeljene uz višku pogaču, a večer je protekla onako kako Vis zna: uz tradicionalno gostoprimstvo domaćina, koncert mađarskog orkestra i Cortez bend do kasno u noć.

Jedriličarsko ljeto na Visu zatvorila je fešta „Adio lito!“. Jedriličare je po povratku u Split na platou Jedriličarskog kluba Labud dočekala okrjepa, a u 20 sati održano je svečano proglašenje pobjednika.

Viškom regatom ujedno je zaključen Splitski festival jedrenja 2026. U rujnu i listopadu okupio je 28. Labud Classic, 26. Malu Mrduju – Memorijal Boris Vujnović – Mrduja Optimist Kup, 95. Mrdujsku regatu, NTX regatu i 82. Višku regatu. Ove godine Viška se jedrila i u čast 70 godina Hrvatske gorske službe spašavanja.

Organizator regate je Jedriličarski klub Labud Split, a pokrovitelj Generali osiguranje. Sponzori i partneri festivala su Viator drive, OTP banka, Farchioni i GranTerre. Organizator zahvaljuje Gradu Visu, Lučkoj upravi, svim posadama, volonterima i domaćinima koji su i ove godine Višku učinili onim što jest: regatom koja se ne propušta.