DRAMA NA MAKSIMIRU Dinamo iščupao pobjedu i skočio na vrh tablice, dodijeljena tri crvena kartona

Nogometaši Dinama i Lokomotive danas su s početkom od 20 sati odigrali zadnji susret 8. kola SuperSport HNL-a u kojem su Modri upisali pobjedu od 3:2, uz tri izravna crveni kartona - dva u redovima Dinama te jedan u redovima Lokmotive.

Dinamo je poveo u 13. minuti kada je Galešić zabio na Beljinu asistenciju, no poništen je zbog prekršaja Radeljića u napadu. Ipak, nakon VAR intervencije, pogodak je priznat. Trinaest minuta potom Tabinas je ubacio na peterac, a tamo je bio Beljo koji je glavom poslao loptu u mrežu za 2:0. U 28. se minuti Lokomotiva krenula vraćati: Kotarski je odbio loptu do Vukovića i ostao ležati na travnjaku, a Vuković je pospremio loptu u praznu mrežu za 2:1.

U drugom je dijelu Dinamo ponovno povećao vodstvo: Stojković je dodao Belji koji je lažnjakom izbacio svog čuvara i pucao lijevom matiravši nemoćnog Posaveca za novo povećanje prednosti. U 69. je minuti Dinamo ostao bez kapetana, naime, Mišić je zbog prigovora sucu Kolariću dobio izravni crveni karton pa su Modri igrali s igračem manje. Lokomotiva je pokušavala uhvatiti rezultatski priključak, a to je uspjela preko Belcara koji je uzeo loptu Radeljiću, sjurio se prema golu Kotarskog i zabio za konačnih 3:2. U 88. je minuti na klupi Lokomotive požutio i Reić te minutu ranije Dinamov kondicijski trener Luka Murk.

Dinamo je zbog više postignutih pogodaka skočio na vrh ljestvice ispred Hajduka koji ima jednak broj bodova te istu gol-razliku.