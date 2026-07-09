Drama na LGBTQ+ kruzeru: Odbili ih Turska i Egipat, put nastavljaju prema Hrvatskoj

LGBTQ+ kruzer Scarlet Lady, kojem su turske vlasti ranije ovog tjedna zabranile ulazak u zemlju, suočio se s novim problemom. Brodu je sada odbijen pristup i u Egiptu, pa je oko 2000 putnika jutros dočekala poruka da se hitno traže alternativne luke.

Među putnicima je i broadwayska zvijezda Patti LuPone, a mnogi su upravo posjet Aleksandriji i izlete do piramida smatrali vrhuncem desetodnevnog putovanja od Atene do Venecije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Ova nas je odluka iznenadila"

Izvršni direktor turističke agencije Atlantis Events Rich Campbell putnicima je poručio da je brodu odbijen ulazak u egipatske vode te da neće moći pristati u Aleksandriji.

"Znam koliko je mnogima od vas ovaj posjet značio. Prošle smo godine bez ikakvih problema plovili sličnom rutom. Ova nas je nesretna odluka iznenadila", napisao je Campbell, dodajući kako su timovi Atlantisa i Virgin Voyagesa učinili sve da se pristajanje ipak omogući.

Egipatske vlasti zasad nisu objavile službeni razlog zabrane.

Turska ranije spomenula "moralne vrijednosti"

Podsjetimo, brodu je nekoliko dana ranije zabranjen ulazak u Tursku nakon što su tamošnje vlasti priopćile da su kruzer unajmile "skupine poznate po ponašanju koje nije u skladu sa strukturom našeg društva i našim moralnim vrijednostima".

Dodali su kako je dolazak izazvao "značajnu zabrinutost javnosti" te da "ne postoji mogućnost" da takva skupina posjeti njihovu provinciju radi događaja takve prirode.

Posjet Egiptu bio je organiziran upravo kao zamjena za otkazano pristajanje u Turskoj, no i taj je plan propao u posljednji trenutak.

Putnici: Ako ne žele naš novac, potrošit ćemo ga drugdje

Randy Slovacek, jedan od putnika na brodu, istaknuo je kako se u 36-godišnjoj povijesti tvrtke Atlantis nikada nije dogodilo da brodu bude zabranjen ulazak u neku luku, a sada se to dogodilo dvaput u samo tjedan dana.

"Bit ćemo dobro. Ako ne žele naš turizam, potrošit ćemo svoj novac negdje drugdje", poručio je.

Sličnu zabrinutost izrazio je i Kyle Olsen, vlasnik turističke agencije Hermes Holidays, koji smatra da bi potezi Turske i Egipta mogli ohrabriti i druge države da zabrane pristajanje LGBTQ+ kruzera.

"Ovo je tužan prikaz smjera u kojem svijet ide. No stavovi vlada ne odražavaju nužno stavove ljudi. U Turskoj i Egiptu uvijek smo nailazili na srdačne i gostoljubive ljude", rekao je Olsen.

Brod uskoro stiže i u Hrvatsku

Nakon dvije zabrane, Scarlet Lady preusmjerena je prema drugim odredištima. U petak bi trebala pristati u Haniji na Kreti, potom u Crnoj Gori, a prema planu putovanja tijekom idućih dana uplovit će i u hrvatske luke.

Među putnicima je i 77-godišnja dobitnica nagrade Tony Patti LuPone, koja je na Instagramu poručila kako je "bijesna" zbog zabrane ulaska u Tursku.

"Brod je pun gay muškaraca. I mene. Odbijen nam je ulazak jednostavno zbog toga tko je na brodu. Ti ljudi zaslužuju puno bolje od ovoga", napisala je glumica.