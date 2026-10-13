Drama na letu za New York: Poznata glumica uhićena nakon sukoba s kabinskim osobljem

Američka glumica Selma Blair (54), poznata po ulogama u filmovima „Okrutne namjere” i „Hellboy”, privedena je nakon incidenta na letu iz Los Angelesa za New York. Prema tvrdnjama njezina predstavnika, glumica je tijekom putovanja doživjela zdravstvenu krizu koja je utjecala na njezino ponašanje.

Neugodan incident dogodio se u nedjelju navečer na letu zrakoplovne kompanije Delta Air Lines, kada je kabinsko osoblje prijavilo putnicu zbog navodnog fizičkog napada na članove posade.

Kako je u ponedjeljak priopćila policija New Yorka i New Jerseyja, riječ je o glumici Selmi Blair, koju su policijski službenici dočekali nakon slijetanja u zračnu luku John F. Kennedy u New Yorku.

Blair je privedena te potom upućena u bolnicu na liječnički pregled. Prema policijskim informacijama, dvije članice kabinskog osoblja prijavile su ozljede povezane s incidentom, a jedna je zbog njih također završila u bolnici.

Predstavnik glumice otkrio pozadinu incidenta

Nedugo nakon što je vijest o uhićenju dospjela u javnost, oglasio se predstavnik slavne glumice, koji je njezino ponašanje povezao sa zdravstvenim problemima.

„Selma je doživjela zdravstvenu krizu koja je dovela do navedenog ponašanja. Nakon slijetanja odmah joj je pružena liječnička pomoć i trenutačno je stabilno”, poručio je njezin predstavnik.

Detalji zdravstvene krize zasad nisu poznati, kao ni okolnosti koje su prethodile sukobu u zrakoplovu.

Godinama otvoreno govori o svojoj bolesti

Selma Blair već se godinama suočava s ozbiljnim zdravstvenim izazovima, o kojima je više puta javno govorila. Glumici je 2018. godine dijagnosticirana multipla skleroza, kronična autoimuna bolest koja zahvaća središnji živčani sustav.

Svoju borbu s bolešću nije skrivala od javnosti, a svojim je istupima nastojala podići svijest o svakodnevnim izazovima s kojima se suočavaju oboljeli.

Ipak, zasad nije potvrđeno je li njezina ranije dijagnosticirana bolest na bilo koji način povezana sa zdravstvenom krizom tijekom leta.