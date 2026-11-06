Drama na letu iz Zagreba: Zrakoplov krenuo prema Mostaru pa se usred leta morao vratiti, putnici ogorčeni

Zrakoplov Croatia Airlinesa na letu OU 326 već je bio na putu prema Mostaru kada je došlo do problema na mostarskom aerodromu. Otkazao je dio sustava rasvjete uzletno-sletne staze, zbog čega sigurno slijetanje više nije bilo moguće.

Direktor Zračne luke Mostar Marko Đuzel potvrdio je za portal Bljesak.info da je došlo do tehničkog kvara, ali je naglasio kako zračna luka nije ostala u potpunom mraku.

„Zrakoplov se iz sigurnosnih razloga morao vratiti”

„Rasvjeta je radila, ali je u trenutku kada je zrakoplov bio na pola puta do Mostara otkazao jedan dio sustava. Prema sigurnosnim protokolima to više nije bilo dovoljno za slijetanje. Zrakoplov se iz sigurnosnih razloga morao vratiti na polazišnu točku”, pojasnio je Đuzel.

Zbog nastalog problema zrakoplov nije mogao nastaviti prema planiranom odredištu, pa je donesena odluka o povratku u Zagreb.

Sustav rasvjete stariji od 30 godina

Đuzel je otkrio i da je postojeći sustav rasvjete u Zračnoj luci Mostar star više od tri desetljeća.

Posljednje tri godine njegovo održavanje predstavlja sve veći izazov, zbog čega je za sljedeću godinu planirana potpuna rekonstrukcija sustava.

Prema njegovim riječima, tehnički kvarovi događali su se i ranije, osobito tijekom ljetnih grmljavinskih nevremena, ali dosad nisu imali značajniji utjecaj na redovito odvijanje zračnog prometa.

Ovoga puta kvar je ipak bio dovoljno ozbiljan da onemogući slijetanje zrakoplova koji je već bio na putu prema Mostaru.

Putnici ogorčeni ponuđenim rješenjem

Osim što nisu stigli na odredište, putnici su ostali nezadovoljni načinom na koji je organiziran zamjenski prijevoz.

Jedan od putnika javio se portalu Bljesak.info te opisao nezadovoljstvo nakon povratka u Zagreb.

„Putnici su bili bijesni jer je ponuđen tek let za subotu koji bi išao do Sarajeva, a odatle autobusom za Mostar”, ispričao je.

Prema njegovim riječima, putnicima je ponuđeno zamjensko putovanje s čak dva dana odmaka, pri čemu bi do Sarajeva putovali zrakoplovom, a preostali dio puta do Mostara morali nastaviti autobusom.

Takvo rješenje izazvalo je dodatno negodovanje među putnicima koji su očekivali dolazak u Mostar još u četvrtak navečer.

Sigurnost putnika bila je presudna

Iako je povratak u Zagreb poremetio planove putnika, iz Zračne luke Mostar ističu da je odluka donesena u skladu sa sigurnosnim protokolima.

Kvar na dijelu rasvjete značio je da više nisu bili ispunjeni potrebni uvjeti za sigurno slijetanje, zbog čega nastavak leta nije bio moguć.

Najavljena rekonstrukcija zastarjelog sustava rasvjete trebala bi smanjiti rizik od sličnih problema u budućnosti.