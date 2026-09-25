Drama na Kupi: Policajac skočio u rijeku i spašavao ljude, petero se utopilo

Teška tragedija dogodila se u petak poslijepodne na rijeci Kupi, na pograničnom području kod mjesta Damalj, gdje se skupina stranih državljana pokušala domoći druge obale.

Policijski službenici Policijske postaje Vrbovsko zaprimili su dojavu kolega iz Delnica da se u rijeci nalazi više osoba za koje se pretpostavljalo da su migranti. Po dolasku na mjesto događaja jedan policijski službenik iz Delnica skočio je u Kupu te je zajedno s kolegom, uz pomoć građana, uspio iz rijeke izvući i spasiti petoricu stranih državljana.

U skupini bilo 20-ak osoba

Prema dosad utvrđenim informacijama, u skupini je bilo dvadesetak osoba. Njih 14 uspjelo je prijeći rijeku te se nalaze na području Slovenije, dok je petero spašeno iz vode. Nažalost, za petero ljudi pomoć je stigla prekasno te su se utopili.

Policija i vatrogasci i dalje pretražuju područje

U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim bi se trebale utvrditi sve okolnosti ove tragedije. Policijski službenici iz Delnica i Vrbovskog, zajedno s vatrogascima koji su se naknadno uključili u akciju, i dalje obilaze i pretražuju područje uz rijeku Kupu.