Drama na Jarunu: Djelatnici u posljednji trenutak izvukli muškarca iz jezera

Prava drama odvijala se jutros na području Rekreacijsko-sportskog centra Jarun, gdje su dvojica djelatnika Upravljanja sportskim objektima brzom i prisebnom reakcijom spasila muškarca od utapanja.

Kako su objavili iz Upravljanja sportskim objektima, djelatnici Ilija Katavić i Tomislav Franc oko 8 sati obavljali su redovnu košnju zelenih površina kada su u Malom jezeru primijetili osobu koja se borila da ostane na površini vode. Muškarac pritom nije reagirao na njihove pozive.

Ušao u jezero bez oklijevanja

Vidjevši da je osoba u ozbiljnoj opasnosti, Katavić je bez oklijevanja ušao u jezero kako bi joj pomogao. Muškarac je u tom trenutku već pokazivao znakove iscrpljenosti. Franc je za to vrijeme s obale koordinirao akciju spašavanja i pomagao kolegi prilikom izvlačenja unesrećenog.

Zajedničkim djelovanjem uspjeli su muškarca izvući iz vode i spriječiti moguću tragediju.

Iz vode izvučen u polusvjesnom stanju

Na mjesto događaja ubrzo su stigli djelatnici Hitne medicinske pomoći i policija. Muškarac je, prema informacijama Upravljanja sportskim objektima, iz jezera izvučen u polusvjesnom stanju, nakon čega mu je pružena potrebna pomoć.

Iz Upravljanja sportskim objektima pohvalili su reakciju svojih djelatnika. "Ponosni smo na prisebnost, odgovornost i ljudskost koje su naši kolege pokazali u ovoj situaciji. Njihova brza reakcija i spremnost pomoći bili su ključni u trenutku kada je svaka sekunda bila važna", poručili su.

Na kraju su Iliji i Tomislavu zahvalili na svemu što su učinili. "Ilija i Tomislav, hvala vam na svemu što ste danas učinili", zaključili su.