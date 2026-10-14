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Drama na Jakljanu ne prestaje: Požar i dalje bukti, bura raspiruje vatru, a vatrogasci vode iscrpljujuću borbu

Težak dan za naše heroje
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Situacija s požarom na otoku Jakljanu i dalje je teška. Unatoč velikim naporima vatrogasaca i uključivanju zračnih snaga, vatra još uvijek predstavlja ozbiljan problem, a snažna bura dodatno otežava gašenje.

VIDEO Vatra ponovno buknula na dalmatinskom otoku, vatrogasci se bore s požarom

Požar koji je izbio u utorak ponovno se rasplamsao tijekom noći, nakon što su vatrogasci prethodno uspjeli staviti plamen pod nadzor.

 

Vjetar otežava borbu s vatrom

Nepristupačan teren i snažni udari bure otežavaju pristup pojedinim dijelovima požarišta. U gašenje su uključena i dva kanadera, dok vatrogasne ekipe na terenu nastoje spriječiti daljnje širenje vatre.

Ponovno gori na Jakljanu! U gašenje požara uključena dva kanadera

Unatoč dosadašnjim naporima, stanje na požarištu nije se značajnije poboljšalo.

Vatrogasci nastavljaju intervenciju u zahtjevnim uvjetima, a daljnji razvoj situacije uvelike će ovisiti o vremenskim prilikama, osobito jačini vjetra.

Požar se vidi i iz satelita.

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