Drama na Jadranu: Troje ljudi spašeno iz mora, u akciji bio policijski gliser

Ispod hotela Rixos u Dubrovniku odvijala se drama u moru. Tri osobe nisu mogle izaći iz mora te se u akciju spašavanja morao uključiti policijski gliser.

Policija javlja kako se prvo jedna osoba našla u nevolji te nije mogla izaći iz mora. U pomoć je skočila druga osoba, strani državljanin, koji također nije mogao izaći iz mora.

Nakon što je vidjela ljude u opasnosti, u pomoć je skočila spasiteljica te ni ona nije mogla izvući osobe vanka jer su uvjeti u moru bili teški zbog velikih valova, piše Dubrovački vjesnik.

Ubrzo je intervenirao policijski gliser koji je spasio osobe. Treba pohvaliti i jednog sugrađanina koji je skuterom došao i pomogao u spašavanju.