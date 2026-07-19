DRAMA NA JADRANU Satima su ih tražili na uzburkanom moru. Troje ljudi spasili u posljednji trenutak

Poziv pogibelji tročlane posade jedrilice u havariji tijekom plovidbe kod Rta Kamenjak, u MRCC Rijeka zaprimljen je rano jutros, 19. srpnja u 04.44 sati. S obzirom na slabu čujnost uzrokovanu nepovoljnim vremenskim uvjetima na moru, u dogovoru sa pulskom Kapetanijom određeno je područje traganje te su odmah potom u akciju traganja i spašavanja isplovili službenici LK Pula.

O događaju je obaviještena i Postaja pomorske i aerodromske policije Pula i Obalne straža RH, čije je plovilo stavljeno u stanje pripravnosti, dok je putem Obalne radio postaje ORP Rijeka-radio prema svim sudionicima u pomorskom prometu tim dijelom istarskog akvatorija, emitirana obavijest o pojačanom oprezu, motrenju te odazivu na uključenje u akciju, ukoliko bi to bilo potrebno.

Nedugo nakon pokretanja akcije, jutros u 06.48 sati službenici Lučke kapetanije Pula javili su o pronalasku brodolomaca oko 12 nautičkih milja južno od Rta Kamenjak. Brodolomci, svi troje državljani Republike Austrije, zatečeni su na brodskoj splavi uz jedrilicu te su neozlijeđeni evakuirani na spasilačku brodicu LK Pula i prevezeni u Pulu.

Jedrilica je ostavljena plutati na poziciji te je organiziran komercijalni tegalj do sigurnog veza, gdje će službenici LK Pula obaviti očevid o uzrocima ove pomorske nesreće. U međuvremenu se putem ORP Rijeka-radio odašilje SECURITE poruka, navigacijsko upozorenje sudionicima u plovidbi tim područjem, koja se emitira do prestanka opasnosti.