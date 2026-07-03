Drama na Jadranu: Gorjela jedrilica kod Hvara, prevrnulo se plovilo kod Trogira, bura nosila obitelji i djecu na SUP-ovima

Pojačana bura tijekom petka izazvala je niz opasnih situacija na Jadranu. Lučke kapetanije, vatrogasci, policija i građani sudjelovali su u više akcija spašavanja, od požara na jedrilici kod Hvara do spašavanja rekreativaca koje je vjetar nosio prema otvorenom moru.

Najveća intervencija zabilježena je u uvali Tiha kod Staroga Grada na Hvaru, gdje je oko 17:30 izbio požar na dvotrupnoj jedrilici dugoj 18,43 metra u vlasništvu domaće charter tvrtke. Na plovilu se nalazilo pet osoba – tri člana posade i dvoje putnika – koji su na vrijeme napustili jedrilicu pomoćnom brodicom te nitko nije ozlijeđen. Zbog opasnosti od širenja požara na obližnju šumu službenici Ispostave lučke kapetanije Hvar odmaknuli su plovilo od obale, nakon čega su vatrogasci započeli gašenje požara.

U trogirskom akvatoriju prevrnula se manja jedrilica kod hridi Čelica. Posada je ubrzo pronađena u moru i neozlijeđena izvučena na spasilačku brodicu, dok će prevrnuto plovilo biti otegljeno do obale.

Bura je tijekom dana zadavala velike probleme i rekreativcima. Kod Baške Vode građanin je vlastitom brodicom spasio dvije osobe na SUP dasci i zračnom madracu koje je vjetar nosio prema Braču. U Makarskoj su službenici Lučke kapetanije spasili tročlanu obitelj nakon što je bura najprije odnijela mlađu mušku osobu na SUP-u, a potom su u pogibeljnoj situaciji završili i roditelji koji su krenuli za njim pedalinom.

Dramatično je bilo i u senjskom akvatoriju, gdje je bura prema otvorenom moru odnijela SUP dasku s dvoje male djece iz Češke. Roditelji su zaplivali za njima, ali su i sami ostali bez snage. U koordiniranoj akciji Lučke kapetanije i pomorske policije cijela četveročlana obitelj spašena je neozlijeđena.

U Podstrani je tijekom večeri pokrenuta i akcija spašavanja triju osoba na SUP daskama koje je bura nosila morem, dok je kod Pule brodicom Lučke kapetanije evakuirana teže ozlijeđena osoba s nepristupačnog dijela obale i prevezena na daljnje liječenje u pulsku bolnicu.

Iz Ministarstva mora poručuju da su sve akcije uspješno okončane zahvaljujući brzoj reakciji lučkih kapetanija, vatrogasaca, policije, drugih žurnih službi, ali i građana koji su pomogli u spašavanju ljudi iz pogibeljnih situacija.